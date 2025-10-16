YouTube Down: एक झटके में ठप पड़ा पूरा सिस्टम, लाखों यूजर्स ने मचाया हंगामा

YouTube Down : Google की वीडियो स्ट्रीमिंग दिग्गज कंपनी YouTube को गुरुवार सुबह एक बड़ी वैश्विक तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा, जिससे लाखों यूज़र्स निराश हो गए। आउटेज ट्रैकर डाउनडिटेक्टर के अनुसार, भारतीय समयानुसार सुबह लगभग 5:23 बजे तक 3.4 लाख से ज़्यादा रिपोर्ट दर्ज की गईं, जो हाल के महीनों में YouTube की सबसे बड़ी खराबी में से एक है।
इस रुकावट का असर सिर्फ़ भारत पर ही नहीं पड़ा – अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के यूज़र्स को भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालाँकि YouTube ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक प्लेटफ़ॉर्म सामान्य रूप से काम कर रहा है। हालाँकि, जैसे ही यह खराबी आई, X (पहले ट्विटर) पर हैशटैग #YouTubeDown ट्रेंड करने लगा और साइट पर मीम्स और शिकायतों की बाढ़ आ गई।
यूज़र्स को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा?
डाउनडिटेक्टर डेटा के अनुसार: 56% उपयोगकर्ताओं ने वीडियो स्ट्रीमिंग में समस्याओं की सूचना दी। 32% को YouTube मोबाइल ऐप में समस्याओं का सामना करना पड़ा। 12% तो वेबसाइट तक नहीं खोल पा रहे थे।
कई उपयोगकर्ताओं ने बताया कि वीडियो लोड नहीं हो रहे थे, सर्च ठीक से नहीं हो रहे थे और कमेंट सेक्शन खाली दिखाई दे रहे थे। अन्य ने बताया कि वे अपने आप लॉग आउट हो रहे थे या उन्हें होमपेज पर त्रुटि संदेश दिखाई दे रहे थे।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़
जैसे-जैसे यह समस्या फैली, #YouTubeDown दुनिया भर में ट्रेंड करने लगा। निराश उपयोगकर्ताओं ने इस गड़बड़ी के स्क्रीनशॉट साझा किए, जबकि कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियो अपलोड या शेड्यूल न कर पाने की चिंता व्यक्त की। शुक्र है कि अब समस्या हल हो गई है और YouTube दुनिया भर में फिर से सुचारू रूप से स्ट्रीमिंग कर रहा है।
यह भी पढ़ें: Disha Patani House Firing: दिशा पाटनी के घर पर चली गोलियां, गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेदारी