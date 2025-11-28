Sirsa Blast Update: पंजाब से विस्फोटक सामग्री लेकर आए थे युवक, 50 हजार रुपए में हुई थी डील

पकड़े गए 5 में से 4 आरोपी आपस में पड़ोसी व रिश्तेदार

Sirsa Blast Update, (आज समाज), सिरसा: हरियाणा के सिरसा में महिला थाने के बाहर धमाका करने के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी सिरसा के ही रहने वाले है। 4 आरोपी आपस में पड़ोसी और रिश्तेदार है। जबकि पांचवा आरोपी सिरसा के गांव चौटाला का रहने वाला है। इन दिनों वह सिरसा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता है। शेष चारों आरोपी रानियां के गांव खारिया के रहने वाले हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर लिया है।

रिमांड के दौरान आरोपियों ने चौकाने वाले खुलासे किए है। सिरसा के एसपी दीपक सहारण ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आरोपी विस्फोटक सामग्री पंजाब से लेकर आए थे। 4 दिन पहले ही पंजाब के अमृतसर से लौटे थे। पुलिस ने इन आरोपियों को कहीं से आर्थिक मदद मिलने की बात कही है। ये मदद किसने दी? क्या बाहरी देश का कोई लिंक है? इसकी अभी जांच चल रही है। सूत्रों से पता चला है कि करीब 50 हजार रुपए में धमाका करने की डील हुई थी। कुछ पैसे आॅनलाइन मिले और कुछ कैश आया था।

लैब से रिपोर्ट आने के बाद पता चल सकेगा धमाका किससे किया गया

हालांकि पुलिस ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि धमाका किससे किया गया। बताया जा रहा है कि यह जुगाड़ू देसी ग्रेनेड या कुछ हल्के स्तर का विस्फोटक हो सकता है। लैब से रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। इनके घर से इसकी कील और मास्क मिले हैं। वहीं पुलिस का मानना है कि इस धमाके का मकसद दहशत फैलाना होगा।

इंस्टाग्राम पर किंग शूटर्स 302 नाम से बने अकांउट पर धमाके का वीडियो किया गया पोस्ट

गौरतलब है कि मंगलवार रात करीब 10 से 11 बजे के बीच महिला थाने के बाहर हमला हुआ था। उस समय पुलिस और आसपास के लोग इसे टायर फटने या पटाखे बजने जैसी बात मानते रहे। बुधवार को इस हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसमें दावा किया गया कि खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने धमाका किया। इंस्टाग्राम पर किंग शूटर्स 302 नाम से बने अकांउट से वीडियो पोस्ट किया गया।

सोशल मीडिया के जरिए पकड़ में आए आरोपी

सोशल मीडिया पर थाने पर हमले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। इसके बाद सीन आॅफ क्राइम, साइबर पुलिस ने मौके से तथ्य जुटाए और विस्फोटक से जुड़ी सामग्री जांच के लिए कब्जे में ली। जिस अकाउंट से वीडियो पोस्ट हुआ, उसकी पड़ताल की गई। उसकी के बाद पुलिस खारिया गांव तक पहुंची और आरोपी विकास, संदीप, धीरज, विकास कुमार व चौटाला गांव के सुशील को गिरफ्तार किया। साथ ही साइबर टीम ने इंस्टाग्राम पर किंग शूटर्स 302 नाम से बने अकांउट को भी बंद कराया।

धमाके के वक्त 3 युवक थे मौके पर मौजूद

जांच में खुलासा हुआ है कि चारों युवक करीब चार दिन पहले अमृतसर गए थे। घरवालों को पंजाब जाने की बात कही थी, पर ये नहीं बताया कि किस काम से गए थे। सूत्रों की मानें ये वहां से ट्रेन से आए हैं और वहीं से यह विस्फोटक सामग्री लेकर आए थे। 25 नवंबर की रात 10 से 11 बजे के बीच ये हरकत की।

जांच में यह भी पता चला है कि विस्फोटक सामग्री फेंकते समय तीन युवक मौके पर मौजूद थे। इनमें से एक ने विस्फोटक फेंका और दो की भूमिका वीडियो बनाने और बाइक लेकर जाने में रही। उन्होंने जगह भी ऐसी चुनी, जहां पर रात को सुनसान था और थाने के गेट पर पुलिस भी नहीं थी।

3 युवकों पर पहले से ही मारपीट-झगड़े के केस दर्ज

सिरसा के एसपी दीपक सहारण का कहना है कि पांचों युवकों में से तीन पर पहले से मारपीट-झगड़े के केस दर्ज हैं। इनके पास आर्थिक मदद के भी कुछ सबूत मिले हैं, इसकी जानकारी जुटा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांच के लिए एएसपी फैजल खान के नेतृत्व में टीम बना दी है।