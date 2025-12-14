Jalandhar Crime News : जालंधर के युवकों की कनाडा में हत्या

हमलावरों ने दोनों युवकों को गोलियां मारी, जालंधर के बुढलाडा गांव निवासी थे दोनों युवा

Jalandhar Crime News (आज समाज), जालंधर : बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर पंजाब के जालंधर से कनाडा गए दो युवकों की वहां पर हत्या कर दी गई। पंजाबी युवकों पर यह हमला कनाडा के एडमोंटन शहर में हुआ। जहां दोनों स्टडी वीजा पर पढ़ाई के साथ-साथ अपने बेहतर भविष्य के लिए प्रयास कर रहे थे। वहां की स्थानीय पुलिस ने युवकों की हत्या का समाचार परिजनों को दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने दोनों युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। दोनों युवाओं की हत्या से गांव में चीख पुकार मच गई। फिलहाल युवकों पर हमला किस लिए किया गया इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है।

इस तरह हुई युवकों की पहचान

जालंधर के बुढलाडा के पास के गांवों के रहने वाले छात्रों की पहचान गांव बरहा के गुरदीप सिंह (27) और गांव उद्दत सैदेवाला के रणवीर सिंह (18) के रूप में हुई है। दोनों पढ़ाई के लिए कनाडा गए थे। गुरदीप सिंह अपने परिवार का इकलौता बेटा था और शादीशुदा था। वह करीब ढाई वर्ष पहले स्टडी वीजा पर कनाडा गया था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वह वर्क परमिट पर जाने की तैयारी कर रहा था। गोलीकांड में बोहा क्षेत्र के गांव उड़त सैदेवाला निवासी 18 वर्षीय रणवीर सिंह की भी मौत हो गई। रणवीर सिंह अविवाहित था और करीब डेढ़ वर्ष पहले स्टडी वीजा पर कनाडा गया था। वह पढ़ाई के सिलसिले में एडमोंटन में रह रहा था।

जालंधर में पार्किंग विवाद को लेकर फायरिंग, एक गंभीर

वहीं जालंधर में शनिवार देर रात को अमन नगर इलाके में फायरिंग की वारदात सामने आई है। रात को अचानक गोलियां चलने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कार पार्किंग को लेकर दो पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। ऐसे में एक शख्स ने गुस्से में आकर अपने पड़ोसी पर गोली चला दी। गोली लगने से युवक मौके पर ही बेसुध होकर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले ही जालंधर वेस्ट इलाके में पूर्व विधायक शीतल अंगुराल के भतीजे की हत्या हुई थी, जिससे शहर में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता और भी बढ़ गई है।

ये भी पढ़ें : Chandigarh Breaking News : पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव के लिए वोटिंग जारी