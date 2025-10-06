Jalandhar Crime News : नशा छुड़ाओ के केंद्र से भागे युवक, ठेके के पास मिले शव

एक होशियारपुर व दूसरा कपूरथला का था निवासी, तीसरा हुआ मौके से फरार, तलाश जारी

Jalandhar Crime News (आज समाज), जालंधर : नशा छुड़ाओ केंद्र बुल्लोवाल (होशियारपुर) से 3 अक्टूबर को भागे दो युवकों के शव रविवार देर रात जालंधर के एक गांव में शराब के ठेके के पास से बरामद हुए हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं यह भी कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही दोनों की मौत का सही कारण सामने आ पाएगा।

जांच में यह आया सामने

भोगपुर पुलिस ने जिस ठेके पर युवकों ने शराब पी थी उसके ठेकेदार सुखबीर सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तीनों युवकों ने नशा छुड़ाओ केंद्र से भागने के बाद भारी मात्रा में नशा किया था। पुलिस के अनुसार, नशे की हालत में किसी अज्ञात वाहन से टकराने के कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए होंगे। एक युवक के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की गहराई से जांच कर रही है और फरार युवक जगजीत सिंह उर्फ शाका की तलाश की जा रही है। फिलहाल हादसे की वजह सड़क हादसा बताया जा रहा है।

इस तरह हुई मृतकों की पहचान

मृतकों की पहचान गुरसेवक सिंह (35) निवासी कोटली (होशियारपुर) और नवदीप सिंह (30) निवासी काला संघियां (कपूरथला) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, दोनों युवक नशा छुड़ाओ केंद्र बुल्लोवाल (होशियारपुर) से 3 अक्तूबर को भाग गए थे। इसके बाद वे गांव सिंहपुर स्थित शराब ठेके पर अपने परिचित सुखबीर सिंह के पास पहुंचे। उनके साथ एक और युवक जगजीत सिंह उर्फ शाका निवासी रिहाना जट्टां (होशियारपुर) भी था। बताया गया कि तीनों ने ठेके पर कुछ देर रुककर शराब पी और कहा कि उन्हें नींद आ रही है। दोनों युवक वहीं लेट गए, लेकिन बाद में जब उन्हें उठाने की कोशिश की गई तो वे बेहोश मिले। यह देखकर शाका मोटरसाइकिल लेकर मौके से फरार हो गया।

