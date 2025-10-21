Chandigarh Breaking News : 9वें गुरु जी के जीवन बारे विस्तार से जानेंगे युवा : बैंस

कहा, पंजाब की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में श्री गुरु तेग बहादुर जी की विरासत और शहादत पर आयोजित किए जाएंगे सेमिनार

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वीसी) और कॉलेज प्रिंसिपलों — जिनमें निजी और सहायता प्राप्त संस्थान भी शामिल हैं को निर्देश दिए हैं कि वे नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन, शिक्षाओं और शहादत पर व्यापक सेमिनार आयोजित करें।

27 से 30 अक्टूबर तक आयोजित होंगे कार्यक्रम

राज्य के युवाओं में सत्य के मार्ग पर चलने, बलिदान की भावना और धार्मिक स्वतंत्रता के मूल्यों को संजोने के लिए यह प्रयास बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि नि:स्वार्थता, समानता और मानवाधिकारों पर गुरु साहिब जी के दर्शन को रेखांकित करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने सभी वी.सी. और प्रिंसिपलों को पत्र लिखकर 27 अक्तूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक अपने संस्थानों में इस विषय पर सेमिनार और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

कार्यक्रमों के दौरान धार्मिक मर्यादा का रखा जाएगा ध्यान

शैक्षणिक संस्थानों में इन कार्यक्रमों के दौरान धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के निर्देश देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि वीसी और प्रिंसिपल सेमिनारों में प्रमुख सिख विद्वानों को आमंत्रित करें, ताकि विद्यार्थियों को नौवें पातशाह की महान शहादत — जिन्होंने धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बलिदान दिया — के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य की समृद्ध विरासत और इसके आधुनिक शैक्षणिक ढांचे के बीच सेतु बनाते हुए यह सुनिश्चित करना है कि इन महान नायकों की विरासत आने वाली पीढ़ियों को न्याय, सत्य और नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित करती रहे।

ये सत्र उनके नि:स्वार्थ सेवकों — भाई सती दास जी, भाई मती दास जी, भाई दयाला जी और भाई जैता जी (बाबा जीवन सिंह जी) — के अद्वितीय साहस, वीरता और अटूट विश्वास पर भी प्रकाश डालेंगे, जिनकी गुरु जी के प्रति भक्ति की गाथाएं इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हैं।

