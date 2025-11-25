Youth Service Organization : युवा सेवा संगठन ने मेधावी छात्रों का किया सम्मान, मंत्री विपुल गोयल हुए शामिल

Faridabad News,आज समाज, बल्लभगढ़। युवा सेवा संगठन फरीदाबाद द्वारा गांव छांयसा में मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के उद्देश्य से एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उन 53 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। जिनके बोर्ड परीक्षाओं में 80 प्रतिशत से लेकर 96 प्रतिशत तक अंक प्राप्त हुए थे। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता गांव छांयसा के सरपंच राजेश भाटी ने की, जबकि विशिष्ट अतिथियों में अध्यक्ष हुकम सिंह भाटी, शिक्षाविद् आरके शर्मा, प्रिंसिपल शोभा विजय, संजय सोलंकी, पिंटू भाटी, जगदीश तथा पतंजलि योगपीठ के संयोजक चंद्रपाल शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे।

उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना

कार्यक्रम का संचालन और संपूर्ण जिम्मेदारी युवा सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. चंद्रसेन शर्मा, सतपाल भाटी, नरेश भाटी, गोविंद गांधी, नरेश कौशिक, गोपाल शास्त्री, अजीत तोमर एवं रघुवीर भारद्वाज द्वारा निभाई गई। संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना रहा।

सम्मान समारोह के दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने छात्रों और ग्रामीणों की मांगों पर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गांव छांयसा से पलवल के लिए नई बस सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसके अलावा गांव के सरकारी गर्ल्स स्कूल की जर्जर हो चुकी बिल्डिंग को दोबारा नए सिरे से निर्माण करवाने का भी आश्वासन दिया।

संगठन वर्षों से समाज में निष्पक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा रहा

युवा सेवा संगठन द्वारा मंत्री को शिक्षा व विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सौंपे गए थे, जिन्हें मंत्री विपुल गोयल ने तुरंत स्वीकार करते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में युवा सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. चंद्रसेन शर्मा ने कहा कि संगठन वर्षों से समाज में निष्पक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है। शिक्षा, युवाओं के कौशल विकास, सामाजिक जागरूकता अभियान और जरूरतमंदों की सहायता जैसे क्षेत्रों में संगठन लगातार सक्रिय रहा है। उन्होंने कहा कि आगे भी संगठन इसी तरह समाज के उत्थान के लिए कार्य करता रहेगा।

