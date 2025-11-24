Jhajjar News: झज्जर में चरखी दादरी के युवक की हत्या, खून से लथपथ मिला शव

Jhajjar News: झज्जर में चरखी दादरी के युवक की हत्या, खून से लथपथ मिला शव

गांव फतेहपुर में  किराये के मकान में रहता था धनाश्री
Jhajjar News, (आज समाज), झज्जर: हरियाणा के झज्जर में एक युवक का खून से लथपथ शव मिला। युवक अपने भाई, उसकी पत्नी और अपनी पत्नी के साथ बादली क्षेत्र के गांव फतेहपुर में किराये के मकान में रहता था। गांव के पार्क में खून से लथपथ शव मिलने पर सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की गर्दन किसी तेजधार हथियार से काटी गई है, जिससे यह साफ है कि युवक की बेरहमी से हत्या की गई है।

याकूबपुर स्थित एक कंपनी में नौकरी करता था धनाश्री

जानकारी के अनुसार शव की पहचान चरखी दादरी के गांव धनाश्री के 26 वर्षीय अजीत पुत्र विजय के रूप में हुई है। वह करीब एक साल से फतेहपुर गांव में अपने भाई अजय, उसकी पत्नी और अपनी पत्नी के साथ किराए पर रह रहा था। अजीत याकूबपुर स्थित एक कंपनी में नौकरी करता था।

तेजधार हथियार से काटी गई गर्दन

सुबह करीब 9:05 बजे गांव के पार्क में लोगों ने एक युवक को मृत अवस्था में देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार मृतक के चेहरे पर चोट के निशान थे और काफी खून बहा हुआ था। शव को सीधा करने पर स्पष्ट हुआ कि उसकी गर्दन तेजधार हथियार से काटी गई है। 112 पर काल करने पर पुलिस की ईआरवी टीम मौके पर मौजूद है।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। हत्या के कारणों और आरोपितों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल और हालिया गतिविधियों की जांच की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले में विभिन्न पहलुओं से जांच जारी है।

