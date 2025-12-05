Delhi Crime News : अयोध्या के युवक की दिल्ली में हत्या

मोबाइल लूट के लिए चार आरोपियों ने किया युवक पर चाकुओं से हमला, रात को कई घंटे तड़पता रहा घायल

Delhi Crime News (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में यूपी के अयोध्या शहर के एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने हत्या की वारदात को उस समय अंजाम दिया जब रात करीब 11 बजे आरोपी युवक से मोबाइल लूटने की कोशिश करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसपर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। इसके बाद आरोपी उसका मोबाइल छीनकर मौके से फरार हो गए। रात को कई घंटे तक घायलावस्था में सड़क पर पड़े रहने से उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान राम सिंह के रूप में हुई है। वह 28 साल का था और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिल्ली में कैब चलाता था।

निजामुद्दीन थाना क्षेत्र का मामला

पुलिस से मिली जानकारी के अुनसार यह मामला दक्षिण दिल्ली के निजामुद्दीन थाना क्षेत्र का है। पीड़ित युवक की मौत के पीछे अत्याधिक मात्रा में खून बहने व समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने के कारण युवक की मौत हो गई। पुलिस को जब इस वारदात की जानकारी मिली तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल में रखवाकर उनके परिजनों को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस ने आनन-फानन में कार्रवाई करते हुए तीन नाबालिग आरोपी व एक बालिग आरोपी इमरान को पकड़ा है। इमरान के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी ने आरोपियों को पकड़ने की पुष्टि की है।

प्राथमिक जानकारी में यह आया सामने

पुलिस के अनुसार अयोध्या, यूपी निवासी रामसिंह दिल्ली में कैब चलाता था। टैक्सी उसकी खुद की थी। वह इतना गरीब था कि रात को टैक्सी में ही सोता था। रात 11 बजे के बाद वह बारापूला के पास निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर नाले के पास शौच को गया था। यहां पर उसे चारों आरोपियों ने पकड़ लिया और उसका मोबाइल लूटने लगे। विरोध किया तो उस पर चाकू से करीब 7 से 8 बार वार कर दिए। आरोपी उसका मोबाइल, पैसा लूटकर वहां से भाग गए। सुबह किसी राहगीर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस जब तक पहुंची तब तब मृतक राम सिंह की मौत हो चुकी थी।

सीसीटीवी कैमरे से हुई आरोपियों की पहचान

जिला पुलिस उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों को पकड़ने के लिए आॅपरेशन सेल की टीमों को लगाया। आॅपरेशन सेल की टीमों ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो वह फुटेज में दिखे। निजामुद्दीन थाना पुलिस ने बालिग आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच जारी है।