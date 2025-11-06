Youth Festival : गुरुग्राम विवि में 12 से 14 नवम्बर तक होगा युवा महोत्सव: डा. संजय कौशिक

Sandeep Singh
गुरुग्राम विवि के युवा महोत्सव को लेकर बैठक में मौजूद कुलपति व अन्य अधिकारी।
  • 45 विधाओं में मुकाबला, 60 कॉलेज की रहेगी भागीदारी
  • युवा महोत्सव की तैयारियों को लेकर हुईसमीक्षा बैठक

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क)गुरुग्राम। स्थानीय गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आगामी तीन दिवसीय युवा महोत्सव की तैयारियों को लेकर कुलपति डॉ. संजय कौशिक की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोजन से जुड़ी विभिन्न कमेटियों की प्रगति की रिपोर्ट कार्यक्रम संयोजक डॉ. राकेश योगी द्वारा प्रस्तुत की गई और तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डॉ. महा सिंह, राजस्थान विश्वविद्यालय से डॉ. अंशु वर्मा एवं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से डॉ. निर्मल सिंह आमंत्रित विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे। उन्होंने आयोजन के सुचारु संचालन, समन्वय और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के बेहतर प्रबंधन को लेकर अपने सुझाव सांझा किए। कुलपति डॉ. संजय कौशिक ने बताया कि विश्वविद्यालय में युवा प्रतिभाओं का सबसे बड़ा उत्सव युवा महोत्सव 2025 आगामी 12 से 14 नवम्बर तक यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित किया जाएगा। तीन दिवसीय इस भव्य आयोजन में 60 से अधिक कॉलेज की टीमें भाग लेंगी और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी।

कार्यक्रम के अंतर्गत 45 से अधिक विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें संगीत, नृत्य, नाटक, ललित कला, वाद-विवाद, माइम, क्विज, फोटोग्राफी, लोक गीत, लोक नृत्य आदि शामिल हैं। ये प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों की सृजनशीलता, अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेंगी। युवा महोत्सव के सुचारू संचालन हेतु विभिन्न कमेटियां गठित की गई हैं, जो विभिन्न आयोजनात्मक, सांस्कृतिक, तकनीकी और आतिथ्य व्यवस्थाओं का दायित्व संभालेंगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिवार सामूहिक प्रयासों से इस महोत्सव को यादगार और प्रेरणादायक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर रजिस्ट्रार डॉ. संजय अरोड़ा, समेत विवि के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

