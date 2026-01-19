Lalita Pawar: छोटी बहन ने छीना सुहाग, पति ने दिया धोखा! 700 फिल्में करने वाली इस एक्ट्रेस की दर्दनाक मौत, 3 दिन तक पड़ी रही लाश

Lalita Pawar: इंडियन सिनेमा ने पर्दे पर कई पावरफुल महिलाओं को देखा है, लेकिन बहुत कम लोगों की ज़िंदगी इतनी दर्दनाक और अजीब थी जितनी उनकी। उन्होंने एक क्रूर सास और चालाक विलेन के तौर पर दर्शकों को डराया, फिर भी असल ज़िंदगी में, किस्मत ने उनके साथ किसी भी स्क्रिप्ट से कहीं ज़्यादा बेरहमी से पेश आई।

यह ललिता पवार की दिल दहला देने वाली कहानी है, एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने 700 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, सात दशकों तक इंडस्ट्री पर राज किया, और फिर भी अकेले मर गईं — उनका शरीर तीन दिनों तक एक बंद घर में बिना किसी को पता चले पड़ा रहा।

एक मंदिर के दरवाज़े पर जन्म

ललिता पवार का जन्म 1916 में नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था, ऐसे हालात में जो लगभग दैवीय लगते थे। उनकी माँ अंबा देवी के मंदिर जाते समय लेबर पेन में थीं, और ललिता का जन्म ठीक मंदिर के दरवाज़े पर हुआ। अंबिका नाम दिया गया, उनकी ज़िंदगी की शुरुआत आस्था के साथ हुई — लेकिन यह अकल्पनीय दुख के साथ आगे बढ़ी।

सिर्फ 9 साल की उम्र में शुरू हुआ करियर

नौ साल की उम्र में, एक फिल्म की शूटिंग देखते समय, उनकी मासूमियत और आकर्षण ने फिल्ममेकर नाना साहब का ध्यान खींचा। उस पल ने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने 1928 में एक्टिंग की शुरुआत की और बिना किसी रुकावट के साइलेंट फिल्मों से टॉकीज़ में आ गईं। अपने शुरुआती सालों में, ललिता पवार को अपने समय की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक माना जाता था।

एक थप्पड़ जिसने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी

साल 1942 एक श्राप बन गया। “जंग-ए-आज़ादी” की शूटिंग के दौरान, को-एक्टर भगवान दादा को एक सीन के लिए उन्हें थप्पड़ मारना था। थप्पड़ इतना ज़ोर से लगा कि ललिता सेट पर ही गिर गईं। शुरू में, लोगों को लगा कि यह शानदार एक्टिंग है — जब तक कि उनके कान से खून बहना शुरू नहीं हो गया।

एक मेडिकल गलती जिसने सब कुछ बदल दिया

इलाज के दौरान, एक गलत इंजेक्शन लगा दिया गया। इसका रिएक्शन बहुत बुरा हुआ।

उनके शरीर का दाहिना हिस्सा पैरालाइज़ हो गया, उनकी दाहिनी आँख हमेशा के लिए छोटी हो गई, और उनका चेहरा बिगड़ गया। रातों-रात, एक लीडिंग हीरोइन को “मुख्य भूमिकाओं के लिए अनफिट” करार दिया गया।

फिल्में गायब हो गईं। शोहरत फीकी पड़ गई। लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। सिनेमा की सबसे डरावनी विलेन के तौर पर एक शानदार वापसी

तीन साल के संघर्ष के बाद, ललिता ने एक बड़ा फैसला लिया — अगर वह हीरोइन नहीं बन सकतीं, तो वह एक ऐसी विलेन बनेंगी जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। 1948 में, वह “गृहस्थी” के साथ वापस आईं, और वहीं से इतिहास फिर से लिखा गया। उनकी एक्टिंग इतनी दमदार थी कि जब उन्होंने रामानंद सागर की रामायण में मंथरा का रोल किया, तो लोग असल ज़िंदगी में भी उनसे नफ़रत करने लगे।

700 फिल्में, गिनीज रिकॉर्ड — फिर भी घर में शांति नहीं

ललिता पवार ने सात दशकों में 700 से ज़्यादा फिल्मों में काम करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया।

लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक बहुत दुखी औरत थी। उनके पहले पति, प्रोड्यूसर गणपतराव पवार ने उन्हें सबसे बुरे तरीके से धोखा दिया — अपनी ही छोटी बहन के साथ, जिसे ललिता अपनी बेटी की तरह प्यार करती थीं।

दिल टूटने के बाद, उन्होंने उसे छोड़ दिया और बाद में प्रोड्यूसर राजप्रकाश गुप्ता से शादी कर ली।

एक ऐसी मौत जो आज भी बॉलीवुड को परेशान करती है

उनकी ज़िंदगी का आखिरी चैप्टर सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है। बुढ़ापे में, ललिता पुणे में अपने बंगले “आरोही” में अकेली रहती थीं। उनके पति हॉस्पिटल में थे, उनका बेटा मुंबई में बिज़ी था। 1998 की एक दुखद शाम को, ललिता पवार पूरी तरह अकेलेपन में गुज़र गईं। किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई कॉल नहीं।

कोई मिलने वाला नहीं। तीन दिनों तक, उनकी बेजान लाश घर के अंदर बंद पड़ी रही। जब पड़ोस में सड़ने की तेज़ बदबू फैली, तब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा। उन्होंने जो देखा, उससे सब हिल गए — हिंदी सिनेमा की सबसे महान एक्ट्रेस में से एक की लाश, सड़ी-गली और भूली हुई।

शोहरत खत्म हो जाती है, अकेलापन रह जाता है

ललिता पवार ने सिल्वर स्क्रीन पर राज किया, अपनी एक्टिंग से कई पीढ़ियों को डराया, और वह हासिल किया जिसका ज़्यादातर एक्टर सिर्फ़ सपना देख सकते हैं। फिर भी आखिर में, वह अकेली, बिना किसी को बताए और बिना किसी को दिखे मर गईं।

उनकी ज़िंदगी एक कड़वी याद दिलाती है कि कामयाबी आपको धोखे से नहीं बचा सकती, और शोहरत आपको अकेलेपन से नहीं बचा सकती।

