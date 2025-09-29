Paid tribute to the martyrs By Blood Donation : युवाओं ने रक्तदान कर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि

Young people paid tribute to the martyrs by donating blood.
झज्जर रोड़ स्थित पैलेस में आयोजित शिविर में रक्तदान करते रक्तदाता।
  • कवि सम्मेलन में रचनाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों में भरा जोश

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की जयंती के अवसर पर झज्जर रोड स्थित श्री राम पैलेस में हिंदुस्तान फस्र्ट संस्था ने एम्स दिल्ली के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुँचे युवाओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रक्तदान किया।इस विशेष कार्यक्रम में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहीद सिद्धार्थ यादव और गौ-तस्करों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सोनू सरपंच के परिवार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सम्मानित किया गया।

विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्षा वंदना पोपली और भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे।कार्यक्रम के दौरान राज इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने वालंटियर के रूप में अहम भूमिका निभाई। साथ ही, प्रख्यात कवि दीपक सैनी, महेंद्र अजनबी, रजनी अनवी, प्रेमपाल अनपढ़ और मनोज कौशिक ने देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं के माध्यम से उपस्थित लोगों में जोश भर दिया।

हिंदुस्तान फस्र्ट संस्था के संयोजक मुकेश सैनी ने कहा कि सभी के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। शहीद भगत सिंह सहित देश के लिए बलिदान देने वाले महानायकों के दिल और दिमाग में हमेशा राष्ट्र प्रथम की सोच रही। उन्होंने हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दी।

शहीद भगत सिंह की जयंती पर शहीदों के परिवार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना न सिर्फ शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है

भाजपा जिलाध्यक्षा वंदना पोपली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा हमेशा से महापुरुषों का सम्मान करती आई है। हिंदुस्तान फर्स्ट संस्था सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों के माध्यम से समाज में अलख जगा रही है, जिसके लिए संस्था बधाई की पात्र है। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज राव यादव ने कहा कि शहीद भगत सिंह की जयंती पर शहीदों के परिवार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना न सिर्फ शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि यह संदेश भी है कि समाज को हमेशा शहीदों और उनके परिवारों का सम्मान करना चाहिए।

इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में हर्ष सैनी, नवीन सैनी, रमेश सचदेवा, दिनेश सैनी, रामकिशोर सैनी, प्रेम मैंहदीरता, सुनील भार्गव, हुकुमचंद प्रजापत, नितिन गोयल, अजय गुप्ता, राकेश कुमार, दयाराम आर्य, सोनू बत्रा, नरेश सैनी, जोगिंद्र सैनी, राहुल चाहर, बलजीत सैनी, महेंद्र सैनी, रवि सैनी और दीपक सैनी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

