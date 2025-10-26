Karnal Murder: करनाल में चाकुओं से गोदकर युवक को उतारा मौत के घाट

ढाबे पर दोस्तों के साथ खाना खाने गया था नरेंद्र, युवकों के साथ हुई कहासुनी

Karnal Murder, (आज समाज), करनाल: हरियाणा के करनाल में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना शनिवार देर रात की है। युवक अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए ढाबे पर गया था। यहां पर किसी बात को लेकर कुछ युवकों के साथ कहासुनी हो गई। कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए करनाल के मोर्चरी हाउस भेज दिया। मृतक की पहचान गांव लालुपुरा निवासी नरेंद्र के रूप में हुई।

घरौंडा की भोला कॉलोनी में रहता था नरेंद्र

प्राप्त जानकारी अनुसार गांव लालुपुरा निवासी नरेंद्र जोकि पिछले कई सालों से घरौंडा की भोला कॉलोनी में रह रहा था। शनिवार की रात करीब आठ बजे वह अपने घर से निकला था। पूछताछ में सामने आया कि नरेंद्र अपने दो दोस्तों शिवम और रोबिन उर्फ बंटी के साथ बाइक पर सवार होकर राजेंद्रा ढाबे पहुंचा था। वहां तीन अज्ञात युवकों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बात बढ़ी तो उन युवकों ने नरेंद्र पर चाकुओं से हमला कर दिया।

वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार

घरौंडा थाना पुलिस के मुताबिक, सरकारी अस्पताल से एक युवक की मौत की सूचना मिली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां दो युवक मिले, जो नरेंद्र को घायल अवस्था में अस्पताल लेकर आए थे। बीच-बचाव में आए उसके दोनों दोस्तों को भी चोटें आईं। हमलावर वारदात के बाद ब्लैक कलर की स्पलेंडर बाइक पर सवार होकर पानीपत की ओर भाग गए।

बाइक रिपेयरिंग का काम करता था नरेंद्र

मृतक के पिता वेदपाल ने बताया कि उनका बेटा बाइक रिपेयरिंग का काम करता था। वह शनिवार रात करीब आठ बजे घर से निकला था और कहा था कि थोड़ी देर में लौट आएगा। रात एक बजे जब अस्पताल से फोन आया तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

जांच अधिकारी पीएसआई विपिन कुमार ने बताया कि मृतक के दोस्तों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। प्रारंभिक जांच में तीन अज्ञात युवकों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

