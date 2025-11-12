Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र के युवक को पाकिस्तानी डोंकर ने बेलारूस में बंधक बनाया

परिजनों ने 9 लाख रुपए खर्च कर बेटे को एजेंट जरिए भेजा था इटली

Kurukshetra News, (आज समाज), कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक युवक को बेलारूस बंधक बनाने का मामला प्रकाश में आया है। एक पाकिस्तानी डोंकर ने युवक को बंधक बनाया हुआ है। वह युवक को जान से मारने की धमकी देकर 1300 डॉलर परिजनों से वसूल कर चुका है। परिजनों ने युवक को 9 लाख रुपए खर्च कर इटली भेजा था, लेकिन डोंकर ने उसे बेलारूस में किडनैप कर लिया।

11 लाख रुपए में हुई थी डील

पिहोवा के फौजी प्लॉट के रहने वाले टैक्सी ड्राइवर मनोज कुमार ने बताया कि एजेंट विजय शर्मा से उसकी पुरानी पहचान थी। विजय ने उसके छोटे बेटे रोहित को माल्टा सिटी से टैक्सी के जरिए इटली पहुंचाने का वादा किया। कुल डील 11 लाख की हुई और एक महीने में पहुंचाने का भरोसा दिया था।

21 सितंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई किया रवाना

भरोसा करके उसने 7 जुलाई को बेटे रोहित का पासपोर्ट एजेंट विजय शर्मा को दिया। उसी दिन 1 लाख रुपए भी आॅनलाइन ट्रांसफर कर दिए। 2 महीने बाद एजेंट ने 21 सितंबर को रोहित को दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई रवाना कर दिया। तब एजेंट ने उनसे 1.20 लाख रुपए नकद लिए।

दुबई पहुंचने पर एजेंट को दिए 5.50 लाख

दुबई पहुंचने के बाद विजय शर्मा के तेवर चढ़ गए। वो अपनी पत्नी के साथ उसके घर आया और 5.50 लाख रुपए नकद लेकर चला गया। विजय ने फिर आश्वासन दिया कि एक हफ्ते के अंदर रोहित को इटली पहुंचा देगा, लेकिन बेलारूस पहुंचते ही डोंकर ने रोहित को जंगलों में घेर लिया।

डोंकरों ने बेटे के साथ मारपीट की, पैसों की डिमांड की

यहां डोंकरों ने उसके बेटे के साथ मारपीट की। उसने विजय शर्मा से इस बारे में बात की तो उसने भी पैसे की डिमांड रख दी। डोंकर ने उसके बेटे का वीडियो भेजा है, जिसमें उसका पंजाबी में बोल रहा है कि डोंकर ने उन्हें किडनैप कर लिया है। उनकी बख्खी (पेट) में लातें मारी है।

डोंकर को दे चुके 1300 डॉलर

रोहित ने बड़े भाई अमन ने डोंकर के अकाउंट में 400 डॉलर ट्रांसफर किए हैं। अमन अपने परिवार के साथ इटली में रह रहा है। रोहित भी अपने भाई के पास जाना चाहता था। डोंकर ने उनसे 300 डॉलर और मांगे हैं, जबकि 900 डॉलर कल रविवार को परिवार ने ट्रांसफर किए। मनोज ने बताया कि उसने एसपी आॅफिस में शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।

