Aaj Samaaj (आज समाज) Car Accident : हरियाणा के सनौली थाना क्षेत्र में सोमवार को सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब युवक पराली लेकर घर लौट रहा था और सडक़ किनारे पलटी ट्राली में दोबारा पराली भर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी
मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के शामली जिले के थाना कैराना निवासी आशीष शर्मा (38) के रूप में हुई है। मृतक आशीष के भाई अनुज शर्मा ने बताया कि उसका भाई अतौलपुर गांव से पराली खरीदने आया था। पराली लदी ट्राली अचानक सडक़ पर पलट गई थी। आशीष ट्राली में पराली को दोबारा भर रहा था कि तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि आशीष की मौके पर ही मौत हो गई।
अज्ञात कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज
घटना के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सनौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मॉच्र्युरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। जिसके बाद वह अस्पताल पहुंचे और शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया। वहीं इस बारे थाना सनौली प्रभारी वेदपाल ने बताया कि मामले में अज्ञात कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि कार और ड्राइवर की पहचान की जा सके।
