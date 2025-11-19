Punjab Crime News : गुरदासपुर में पत्नी, सास की हत्या कर युवक ने किया सुसाइड

सुरक्षा गार्ड था आरोपी, गुरदासपुर केंद्रीय जेल में थी ड्यूटी

Punjab Crime News (आज समाज), गुरदासपुर : गुरदासपुर के गांव गुत्थी में घरेलू विवाद की बलि तीन लोगों की जिंदगी चढ़ गई। यहां पर एक सरकारी गार्ड ने अपनी पत्नि व सास की हत्या करने के बाद खुद भी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार आरोपी देर रात अपने घर पहुंचा और अपनी सरकारी एके-47 राइफल से रात करीब 3 बजे उसने अपनी पत्नी अकविंद्र कौर और सास गुरजीत कौर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

इसके बाद आरोपी एक सरकारी क्वार्टर में जाकर छिप गया। सूचना मिलने पर पुलिस के कई आलाधिकारी वहां पर पहुंचे और आरोपी को समझाने की कोशिश करते हुए उसे सरेंडर करने के लिए कहने लगे। इसी दौरान उसने खुद को भी गोली मार ली जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

ये बोले पुलिस अधिकारी

एसएसपी आदित्य ने बताया कि आरोपी (मृतक) गुरदासपुर का रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन था। यह पेस्को में काम कर रहा था। इस समय जेल की सुरक्षा में तैनात था। हमें देर रात को सूचना आई कि आरोपी जेल से हथियार लेकर चला गया है। इसने दोरांगला पुलिस स्टेशन के एरिया में स्थित घर में अपनी सांस और पत्नी को शूट कर दिया है। हत्या के बाद गुरप्रीत घटनास्थल से निकलकर गुरदासपुर की 7 नंबर स्कीम के सरकारी क्वार्टरों में जाकर छिप गया। पुलिस को सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुंची और पूरी इमारत को घेर लिया। पुलिस ने उसे आवाज देकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा और करीब एक घंटे तक लगातार समझाने की कोशिश जारी रखी।

पत्नी से चल रहा था विवाद

परिवार के मुताबिक, गुरप्रीत और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू तनाव चल रहा था। उसकी साली परमिंदर कौर ने भी बताया कि 2016 में हुई शादी के बाद से अक्सर झगड़े हो जाते थे, जिसे इस घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी में झगड़े की वजह अभी सामने नहीं आई है। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज करते हुए मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

