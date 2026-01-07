Hijab: बिहार में हिजाब पहनकर ज्वेलरी नहीं खरीद सकेंगे

हिजाब, नकाब या घूंघट पहनकर आने वालों को सोने-चांदी की दुकानों में नहीं दी जाएगी एंट्री

Hijab, (आज समाज), पटना: बिहार की सभी ज्वेलरी शॉप में अब हिजाब, नकाब या घूंघट पहनकर आने वालों को सोने-चांदी की दुकानों में एंट्री नहीं दी जाएगी। यह फैसला बिहार ज्वेलर्स एसोसिएशन ने लिया है। इसके साथ ही हेलमेट, मुरेठा पहनकर आने वाले पुरुषों की भी एंट्री बैन की गई है। इसकी कॉपी ज्वेलरी शॉप के बाहर लगाई जा रही है। इस पर साफ लिखा है कि मास्क, बुर्का, हेलमेट और नकाब पहनकर दुकान में आना मना है।

इससे पहले यूपी के झांसी में भी ज्वेलर्स एसोसिएशन ने इस तरह का फैसला लिया है। इस फैसले पर विवाद भी शुरू हो गया है। राजद का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर हिजाब और नकाब को निशाना बनाना गलत है। बीजेपी ने राजद को जवाब देते हुए कहा, ये भारत है इस्लामिक कंट्री नहीं। यहां हिजाब का क्या काम है।

सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया कदम

सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि यह कदम किसी समुदाय या वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बीते कुछ समय से बिहार के अलग-अलग जिलों में सरार्फा दुकानों में लूट और चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

कई मामलों में अपराधी पहचान छिपाने के लिए चेहरे ढककर दुकान में घुसते हैं और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ऐसे में दुकानदारों की सुरक्षा के साथ-साथ ग्राहकों की जान-माल की रक्षा भी एक बड़ी चुनौती बन गई है।

चेहरे ढके होने के कारण अपराधियों की पहचान कर पाना मुश्किल

आॅल इंडिया गोल्ड एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि सर्राफा कारोबार हमेशा से अपराधियों के निशाने पर रहा है। हमने यह निर्णय पूरी तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया है। आए दिन दुकानों में लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। चेहरे ढके होने के कारण अपराधियों की पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कार्रवाई

राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने इस फैसले पर कहा कि यह कदम भारत के संविधान और संवैधानिक परंपराओं के पूरी तरह खिलाफ है। सुरक्षा के नाम पर हिजाब और नकाब को निशाना बनाना न केवल गलत है, बल्कि यह धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कार्रवाई भी है। इस तरह के फैसले संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मिले धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को छीनने की साजिश का हिस्सा है।

भाजपा और आरएसएस पर लगाया आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार की साजिश में पहले से ही भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग सक्रिय हैं और अब कुछ ज्वेलरी दुकानदार उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुरक्षा के नाम पर किसी विशेष धार्मिक पहचान को निशाना बनाना किसी भी सूरत में उचित नहीं है।

