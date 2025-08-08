Sapna Choudhary Dance: डांस फ्लोर की क्वीन बनी सपना चौधरी, ‘नचाई नाचू सु’ पर मूव्स देख रह जाएंगे दंग

Sapna Choudhary Dance (आज समाज) नई दिल्ली: हरियाणवी डांस इंडस्ट्री में अगर किसी का नाम सबसे ऊपर आता है, तो वो है सपना चौधरी! जब स्टेज पर उनके डांस मूव्स और दिलकश अंदाज़ देखने को मिलते हैं, तो फैन्स के दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। सपना का डांस देखकर लोग खुद को रोक नहीं पाते और उनका क्रेज़ दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है।

हरियाणा की “डांसिंग क्वीन” के नाम से मशहूर सपना चौधरी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। सपना जैसे ही स्टेज पर अपने डांस मूव्स का जादू बिखेरती हैं, फैन्स पहली नज़र में ही उनके दीवाने हो जाते हैं। उनका हर मूव इतना दिलकश होता है कि दर्शक देखते ही रह जाते हैं।

डांस मूव्स देखकर फैन्स बेताब

हाल ही में सपना चौधरी का एक डांस वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें सपना के ऐसे डांस मूव्स हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे।

सपना चौधरी लगातार अपने शानदार डांस मूव्स से इंटरनेट का तापमान बढ़ाती रहती हैं। उनके डांस का क्रेज इतना ज़्यादा है कि लोग शादी-पार्टियों में भी उनके स्टेप्स कॉपी करते नज़र आते हैं।

कातिलाना अंदाज़ और एनर्जी

सपना चौधरी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। उनका कातिलाना अंदाज़ और एनर्जी लोगों को लुभा रही है। उनके धमाकेदार डांस वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचाते रहते हैं।

सपना चौधरी का ‘गदर’ गाने पर एक हरियाणवी डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। इस वीडियो को इतने व्यूज़ मिल रहे हैं कि मानो बाढ़ आ गई हो। फैन्स इमोजी भेजकर सपना पर अपना प्यार बरसा रहे हैं।

फैंस सपना चौधरी के पारंपरिक हरियाणवी अंदाज़ को खूब पसंद करते हैं। जब वह सलवार-सूट में हरियाणवी गाने पर अपने पूरे शरीर को हिलाती हैं, तो उनके ठुमके फैन्स को दीवाना बना देते हैं।

वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि फैन्स सपना की एक झलक पाने के लिए कितने बेताब हैं। सपना चौधरी का डांस देख फैन्स अपना दिल हार बैठते हैं। डांस के दौरान उनका हरियाणवी अंदाज़ और एक्सप्रेशन फैन्स से जुड़ जाते हैं और लोग नाचने पर मजबूर हो जाते हैं।

फैंस उनके डांस पर मर मिटने को तैयार हैं। सपना चौधरी जब डांस करती हैं तो लोग खुद को नाचने से नहीं रोक पाते।दुपट्टा गिराकर सपना चौधरी जो अदाएं दिखाती हैं, उसे देखकर फैन्स भी आहें भरते हैं। उनके डांस का जादू ऐसा है कि फैन्स उन पर मर-मिटने को तैयार रहते हैं।