Yograj Singh Big Statement: भगवान से मौत की दुआ मांग रहे योगराज सिंह, युवराज के पिता का चौंकाने वाला खुलासा

Yograj Singh Big Statement: टीम इंडिया के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ और अभिनेता, क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने अपने जीवन के बारे में एक बेहद भावुक और चौंकाने वाला बयान दिया है। 62 वर्षीय योगराज ने अपने अकेलेपन, संघर्षों और इस बारे में खुलकर बात की कि उन्हें कैसा लगता है कि उनका जीवन उस मुकाम पर पहुँच गया है जहाँ “देखने या करने के लिए कुछ नहीं बचा है” और अब वह मौत के लिए तैयार हैं।

अकेले रहते हैं, खाने के लिए दूसरों पर निर्भर

योगराज ने खुलासा किया कि वह अपने गृहनगर में बिल्कुल अकेले रहते हैं। वह ज़्यादातर शामें अकेले बिताते हैं और कभी-कभी खाने के लिए दूसरों पर भी निर्भर रहते हैं। उन्होंने कहा: “अगर मुझे भूख लगती है, तो कोई मुझे खाना दे देता है। मैं किसी से कुछ नहीं माँगता।”

उन्होंने बताया कि पहले उनके पास सहायक और एक रसोइया था, लेकिन समय के साथ सब चले गए। हालाँकि वह अपनी माँ, बच्चों और नाती-पोतों से बहुत प्यार करते हैं, योगराज कहते हैं कि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते।

दूसरी शादी और उथल-पुथल भरा निजी जीवन

योगराज का निजी जीवन हमेशा उनके क्रिकेट करियर की तरह ही चर्चा में रहा है। उनकी पहली शादी शबनम कौर से हुई थी, जिनसे उनके दो बेटे – युवराज और ज़ोरावर – हुए। लगातार झगड़ों के कारण उनकी शादी टूट गई। युवराज ने खुद एक बार खुलासा किया था कि घर में रोज़-रोज़ होने वाले झगड़ों के कारण उन्होंने अपने माता-पिता को अलग होने की सलाह दी थी। बाद में योगराज ने नीना बुंदेल (जिन्हें सतबीर कौर के नाम से भी जाना जाता है) से शादी की और उनके दो और बच्चे – विक्टर और अमरजोत हुए।

उनके जीवन का सबसे बड़ा सदमा

योगराज ने कहा कि उनके जीवन का सबसे दर्दनाक पल वह था जब शबनम और युवराज उन्हें छोड़कर चले गए। उन्होंने साझा किया”मैं पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जिन लोगों से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वे मुझसे दूर क्यों चले गए।” उन्होंने आगे कहा कि जीवन उतार-चढ़ाव से भरा रहा है – क्रोध, पछतावा, नुकसान और अकेलेपन के दौर।

उन्होंने युवराज को क्रिकेट की ट्रेनिंग दी, उन्हें उभरते देखा, आगे बढ़ते देखा, दोबारा शादी की, और बच्चे पैदा किए, और फिर उन्हें अमेरिका जाते देखा। उनके शब्दों में “मैंने हर चीज़ पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मैंने ये सब क्यों किया? क्या आज कोई मेरे साथ है? शायद ये होना ही था… और शायद अच्छे के लिए।