Yogi Adityanath का बड़ा ऐलान! उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में ‘वंदे मातरम’ अनिवार्य

Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब राज्य के सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ अनिवार्य होगा। यह घोषणा उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गोरखपुर में आयोजित “एकता पदयात्रा” में भाग लेने के दौरान की।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, मुख्यमंत्री योगी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोई भी धर्म या विचारधारा राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि देशभक्ति सबसे पहले आनी चाहिए। उन्होंने कहा, “कोई भी धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, “जो लोग धर्म या व्यक्तिगत आस्था को राष्ट्रीय एकता से ऊपर रखते हैं, उन्हें दरकिनार कर देना चाहिए।”

“वंदे मातरम ने राष्ट्र को जागृत किया”

राष्ट्रगीत के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, योगी आदित्यनाथ ने लोगों को याद दिलाया कि वंदे मातरम ने राष्ट्र की एकता और बलिदान की भावना को जागृत करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग आज भी उसी गीत का विरोध कर रहे हैं जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की चेतना को प्रज्वलित किया था।”

गाने से इनकार करने वालों पर निशाना

किसी का सीधा नाम लिए बिना, योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के एक सांसद पर तीखा कटाक्ष किया, जिन्होंने हाल ही में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने राष्ट्रवाद की उनकी अवधारणा पर सवाल उठाते हुए कहा, “कुछ लोग जिन्ना के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में तो खुशी-खुशी शामिल होते हैं, लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देने से बचते हैं।”

उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि ऐसे लोग भारत की एकता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उन्होंने कहा, “जाति, क्षेत्र या भाषा के नाम पर समाज को बांटने वाली ताकतों की पहचान करना और उनका विरोध करना हमारा कर्तव्य है। ये विभाजन देश में नए ‘जिन्ना’ पैदा करने की साजिश का हिस्सा हैं।”

विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ चेतावनी

मुख्यमंत्री योगी ने भारत की एकता को खंडित करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ एक कड़े संदेश के साथ समापन किया: “हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस देश में कोई नया जिन्ना पैदा न हो। और अगर कोई देश की एकता के खिलाफ उठने की हिम्मत करता है, तो उसे चुनौती देने से पहले ही रोक दिया जाना चाहिए।”

इस घोषणा के साथ, उत्तर प्रदेश ने छात्रों के बीच राष्ट्रीय गौरव और एकता को बढ़ावा देने के लिए एक दृढ़ रुख अपनाया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वंदे मातरम की भावना राज्य भर के हर स्कूल में गूंजती रहे।