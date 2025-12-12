Campaign to demolish illegal constructions : पिले पंजे ने बड़े स्तर पर अभियान चलाकर तीन स्थानों के गिराएं अवैध निर्माण

Sandeep Singh
Yellow Paws launched a massive campaign to demolish illegal constructions at three locations.
अवैध निर्माण गिराती जेसीबी।

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने शुक्रवार को बावल क्षेत्र के तीन स्थानों पर बड़े स्तर पर अभियान चलाकर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया।जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग के अनुसार राजस्व संपदा नरसिंहपुर गढ़ी के रेवाड़ी-शाहजहांपुर रोड़ पर करीब दो एकड़ में, राजस्व संपदा नैचाना के बावल-नैचाना मार्ग पर चार एकड़ में तथा राजस्व संपदा कालड़ावास में करीब तीन एकड़ में अवैध रूप से कालोनी विकसित किए जाने का मामला संज्ञान में आया था। जिसके उपरांत अवैध निर्माण गिराने को जिला प्रशासन की ओर से ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई।

शुक्रवार को जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम पुलिस बल के साथ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। टीम ने नरसिंहपुर गढ़ी के रेवाड़ी-शाहजहांपुर मार्ग पर दो एकड़ में अवैध रूप से विकसित हो रही कालोनी में बने अवैध निर्माण व 30 मीटर हरित पट्टी में चार अवैध निर्माणों, राजस्व संपदा नैचाना के बावल-नैचाना मार्ग पर चार एकड़ में अवैध रूप से विकसित हो रही कालोनियो में 18 डीपीसी, पांच चारदिवारी व कच्चे रोड़ नेटवर्क तथा कालड़ावास में करीब तीन एकड़ में अवैध रूप से विकसित हो रही कालोनी में सात डीपीसी, दो परिकास्ट चारदिवारी व कच्चे रोड़ नेटवर्क पर पीला पंजा चलाकर उसे जमींदोज कर दिया।

किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लें

डीटीपी ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें। कहीं भी प्लाट खरीदने से पहले नगर योजनाकार कार्यालय से उस कालोनी की वैद्यता बारे सुनिश्चित करें ताकि विभागीय कार्यवाही एवं आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कालोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं। इससे सामान्य जनता को तब पता चलता है जब उस स्तल पर अवैध निर्माण शुरु करने पर कार्यवाही की जाती है। उस समय जिस व्यक्ति द्वारा वह प्लाट खरीदा गया है, वह अपने आप को ठगा महसूस करता है. उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध कालोनी में कोई प्लाट न खरीदे, ताकि आमजन की कमाई बेकार न जाए। कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने से पहले कालोनी की वैद्यता बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को छानबीन कर सकता है।

