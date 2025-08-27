Haryana Weather Update: आज हरियाणा के अंबाला और यमुनानगर में बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार को जताई तेज बारिश की संभावना

Haryana Weather Update, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में आज मौसम विभाग की ओर से हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के केवल दो जिलों अंबाला और यमुनानगर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कल से बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। गुरुवार और शुक्रवार को प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है।

आज अंबाला और यमुनानगर में गरज-चमक के साथ बारिश होगी, तो वहीं 18 जिलों पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, मेवात, फरीदाबाद में 25 से 50 प्रतिशत एरिया में हल्की बारिश के आसार हैं। जींद, कैथल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में हल्की बूंदाबांदी के आसार बने हुए है। वहीं मंगलवार को प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश हुई। जलभराव से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा

प्रदेश में सामान्य से 22 फीसदी ज्यादा हुई बारिश, सिरसा में सबसे कम

प्रदेश में इस मानसून सीजन में 26 अगस्त तक औसतन 330.2 एमएम बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 402 एमएम बारिश हो चुकी है। यह सामान्य से 22 प्रतिशत ज्यादा है। सबसे ज्यादा यमुनानगर में 891.4 एमएम बारिश दर्ज की गई है। सबसे कम सिरसा में 195.1 एमएम बारिश हुई है। हालांकि भिवानी में 241.9 एमएम, कैथल में 257.9 एमएम, जींद में 277 एमएम बारिश भी कम ही है।

कल यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम व फरीदाबाद भारी बारिश के आसार

28 अगस्त को यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम व फरीदाबाद में 75 से 100 प्रतिशत एरिया में भारी बारिश की संभावना है। पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल में 25 से 50 प्रतिशत एरिया में बारिश की संभावना है। जींद, कैथल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में 25 प्रतिशत एरिया में बारिश के आसार हैं।

29 अगस्त को इन जिलों में जारी किया गया अलर्ट

29 अगस्त को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात में 50 से 75 प्रतिशत एरिया में बारिश की संभावना है। जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार, भिवानी में 25 से 50 प्रतिशत एरिया में बारिश की संभावना है।