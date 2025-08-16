Haryana Weather Update: हरियाणा के 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज से 18 अगस्त तक जताई मध्यम बारिश की संभावना

Haryana Weather Update (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के 8 जिलों में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल है। इन जिलों में मौसम विभाग ने 50 से 75 प्रतिशत तक बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, कैथल, जींद, नूंह और पलवल जैसे जिलों में 25 से 50 प्रतिशत बारिश का अनुमान है।

इससे पहले शुक्रवार को भी फरीदाबाद, पानीपत, झज्जर और रेवाड़ी समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। इस मानसून सीजन में हरियाणा में औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है। सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में हुई है, जहां आंकड़ा 715 मिमी से ऊपर पहुंच गया है, जबकि सबसे कम बारिश कैथल में दर्ज की गई है। आईएमडी के मुताबिक 18 और 19 अगस्त को भी प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

21 अगस्त तक जारी रह सकती है बूंदाबांदी

अब अगर मौसम की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार फरीदाबाद समेत पूरे हरियाणा में 16 से 18 अगस्त तक मध्यम बारिश जारी रहेगी। 18 अगस्त के बाद बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन सिर्फ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, जो 21 अगस्त तक जारी रह सकती है। यानी फिलहाल राहत और आफत दोनों साथ-साथ रहने वाली है।

रोहतक पीजीआई में करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत

वहीं गत दिवस रोहतक के पीजीआईएमएस की नई मॉच्युर्री का निर्माण करते समय बरसात में करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पीजीआई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

मृतकों की पहचान जींद जिले के जुलाना निवासी 20 वर्षीय अजय पुत्र पवन कुमार और 17 वर्षीय प्रवीण पुत्र अजीत के रूप में हुई। दोनों नई मॉच्युर्री के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। बरसात के दौरान सीमेंट क्रेशर मशीन में करंट लगने से उनकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें : हरियाणा में खेल कोटे के तहत जल्द होगी भर्ती