Year-Ender 2025 Fashion: साल 2025 खत्म होने वाला है, और क्रिसमस बस आने ही वाला है। फेस्टिव माहौल पहले से ही है, और क्रिसमस सिर्फ केक और आरामदायक रातों के बारे में नहीं है – यह ग्लैमर और शानदार स्टाइल दिखाने का भी सही मौका है।

अगर आप अपनी क्रिसमस पार्टी 2025 में सबसे अलग दिखने के लिए परफेक्ट आउटफिट ढूंढ रही हैं, तो अब समय आ गया है कि कियारा आडवाणी, शिल्पा शेट्टी और कई अन्य बॉलीवुड दिवाज़ से फैशन टिप्स लें।

इस क्रिसमस पर बॉलीवुड दिवाज़ के लुक्स को रीक्रिएट करें

आज की बॉलीवुड अभिनेत्रियां सिर्फ स्क्रीन पर ही ट्रेंडसेटर नहीं हैं, बल्कि ग्लोबल फैशन इंस्पिरेशन भी हैं। उनके पार्टी लुक्स की बहुत तारीफ होती है और उन्हें कॉपी भी किया जाता है। अगर आप अपनी क्रिसमस पार्टी में सबसे ज़्यादा चमकना चाहती हैं, तो ये सेलिब्रिटी-प्रेरित आउटफिट्स बुकमार्क करने लायक हैं।

शनाया कपूर का मरमेड गाउन सबका ध्यान खींचता है

शनाया कपूर ने एक्टिंग डेब्यू से पहले ही फैशन की दुनिया में अपनी एक खास जगह बना ली है। अगर आप बोल्ड लेकिन एलिगेंट स्टेटमेंट देना चाहती हैं, तो उनका लाल मरमेड-स्टाइल गाउन ग्लैमरस क्रिसमस रात के लिए एक परफेक्ट चॉइस है।

बॉडीकॉन ड्रेस में पार्टी में आग लगा दें

चित्रांगदा सिंह स्क्रीन पर भले ही कम दिखती हों, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका फैशन गेम हमेशा ऑन पॉइंट रहता है। उनका वन-शोल्डर बॉडीकॉन आउटफिट एक स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट क्रिसमस पार्टी लुक के लिए आइडियल है।

सुहाना खान की सेक्विन रेड ड्रेस प्योर ग्लैमर है

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, जो किंग के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं, अक्सर अपने स्टाइलिश अपीयरेंस से सबका ध्यान खींचती हैं। अगर आप इस क्रिसमस पर फेस्टिव चमक अपनाना चाहती हैं, तो उनकी सेक्विन रेड ड्रेस एक परफेक्ट चॉइस है।

नई मां कियारा आडवाणी से इंस्पिरेशन लें

नई मां कियारा आडवाणी न सिर्फ अपनी एक्टिंग से बल्कि अपने शानदार फैशन सेंस से भी लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। उनका लेडी-बॉस लुक क्रिसमस पार्टी के लिए एक क्लासी लेकिन पावरफुल ऑप्शन है और एलिगेंस और कॉन्फिडेंस के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाता है।

खुशी कपूर की रैप ड्रेस एक शोस्टॉपर है

अगर आप बोल्ड इंप्रेशन बनाना चाहती हैं, तो खुशी कपूर की लाल रैप-स्टाइल ड्रेस जिसमें कंधे और कमर पर हार्ट डिज़ाइन हैं, एक बेहतरीन चॉइस है। यह आउटफिट फेस्टिव, ट्रेंडी और आसानी से स्टाइलिश है।

सोनाक्षी सिन्हा का बॉसी रेड लुक रीक्रिएट करें

जो लोग स्ट्रक्चर्ड और कॉन्फिडेंट वाइब पसंद करते हैं, उनके लिए सोनाक्षी सिन्हा का रेड टर्टलनेक टॉप ट्राउजर के साथ एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह लुक एक स्ट्रॉन्ग, बॉस-लेडी एस्थेटिक देता है जो क्लासी क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए एकदम सही है।

शिल्पा शेट्टी का फॉर्मल लुक एक चिक ट्विस्ट के साथ

अपनी फिटनेस और फैशन सेंस के लिए जानी जाने वाली शिल्पा शेट्टी यह साबित करती हैं कि फॉर्मल वियर भी फेस्टिव हो सकता है। अगर आप इस क्रिसमस कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो उनका स्टाइलिश फॉर्मल लुक एक सोफिस्टिकेटेड सेलिब्रेशन के लिए आपका गो-टू आउटफिट हो सकता है।

चमचमाते गाउन से लेकर पावर-पैक्ड फॉर्मल्स तक, ये बॉलीवुड-इंस्पायर्ड लुक्स आपको स्पॉटलाइट चुराने और अपनी क्रिसमस पार्टी में बिल्कुल शानदार दिखने में मदद कर सकते हैं।