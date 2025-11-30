Cyclone Ditvaah: तमिलनाडु में तीन लोगों की मौत, 200 से ज्यादा झोंपड़ी क्षतिग्रस्त, जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट

Cyclone Ditvaah, (आज समाज), चेन्नई : साइक्लोन दितवाह ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों पर दस्तक दे दी है। वहीं साइक्लोन दितवाह के चलते हो रही तेज बरसात संबंधी घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु के रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर केकेएसएसआर रामचंद्रन ने कन्फर्म किया है कि साइक्लोन दितवाह की वजह से हुई बारिश से जुड़ी घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई है।

149 मवेशियों की मौत

बताया जा रहा है कि तूतीकोरिन और तंजावुर में रविवार को दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। मयिलादुथुराई में करंट लगने से 20 साल के युवक की जान चली गई। राज्य सरकार में मंत्री के मुताबिक साइक्लोन दितवाह के कारण 149 मवेशियों की भी मौत हो हुई है और डेल्टा इलाके में करीब 57,000 हेक्टेयर खेती डूब गई है। नागपट्टिनम में 24,000 हेक्टेयर, तिरुवरुर में 15,000 हेक्टेयर और मयिलादुथुराई में 8,000 हेक्टेयर शामिल हैं। इसके अलावा, भारी बरसात के चलते करीब 234 झोपड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है।

 234 झोपड़ियों-कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा

राज्य सरकार में मंत्री के रामचंद्रन ने बताया कि तटीय इलाकों में 234 झोपड़ियों-कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 149 जानवरों की मौत हो गई है। खेती के काम वाली करीब 57,000 हेक्टेयर जमीन पानी में डूब चुकी है। वहीं तमिलनाडु में भारी बरसात की वजह से शनिवार को 54 उड़ानें रद्द की गई हैं। पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने साइक्लोन के कारण छुट्टी घोषित कर सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं।

भारी बारिश का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी एवं उससे सटे उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी के ऊपर चक्रवाती तूफान दितवाह के कारण 30 नवंबर को तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और 30 नवंबर, 01 दिसंबर और 3 दिसंबर तक तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, तेलंगाना में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तमिलनाडू में बचाव एवं राहत कार्यों के लिए 14 NDRF टीमें तैनात हैं और पुणे और वडोदरा से 10 और टीमें चेन्नई भेजी गईं। पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम में सभी स्कूल और कॉलेज सोमवार तक बंद रहेंगे।

