Toxic Beatriz Taufenbach: यश की ‘टॉक्सिक’ वाली हसीना बनी ट्रोलिंग का शिकार, इंस्टाग्राम किया प्राइवेट

Toxic Beatriz Taufenbach: जब से यश की आने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ का टीज़र रिलीज़ हुआ है, तब से इसने ज़बरदस्त चर्चा और बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। यश के जन्मदिन 8 जनवरी को लॉन्च हुए इस टीज़र को सिर्फ़ 6 दिनों में 88 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। हालांकि, एक खास स्टीमी कार सीन ने लोगों में गुस्सा भड़का दिया है, जिससे इसमें शामिल एक्ट्रेस अनचाही सुर्खियों में आ गई हैं।

भारी ट्रोलिंग और अपमानजनक कमेंट्स के बाद, एक्ट्रेस ने अब अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया है, जबकि पहले ऐसी खबरें थीं कि उन्होंने इसे डिलीट कर दिया है।

विवादित सीन में एक्ट्रेस कौन है?

वायरल सीन में दिख रही महिला ब्राज़ीलियन मॉडल और एक्ट्रेस बीट्रिज़ टॉफेनबैक हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीट्रिज़ ने ऑनलाइन कड़ी आलोचना का सामना करने के बाद सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था।

बाद में, उन्होंने इसे फिर से एक्टिवेट किया लेकिन प्राइवेट रखा। खास बात यह है कि डायरेक्टर गीतू मोहनदास भी उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हैं। जैसे ही नेटिज़न्स ने बीट्रिज़ की पहचान की, उनके सोशल मीडिया पोस्ट अश्लील और नफरत भरे कमेंट्स से भर गए, जिससे उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा।

‘टॉक्सिक’ की ‘सिमेट्री गर्ल’ को ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा

कब्रिस्तान में शूट किए गए इस विवादित सीन में बीट्रिज़ और यश एक कार के अंदर इंटीमेट पल बिताते दिख रहे हैं। इससे सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं हुईं। जहां कुछ लोगों ने इस सीन को कहानी का हिस्सा बताकर बचाव किया, वहीं कई यूज़र्स ने अश्लील टिप्पणियां करके हद पार कर दीं, और एक्ट्रेस को पर्सनली टारगेट किया। लोगों ने उनका नाम, बैकग्राउंड और सोशल प्रोफाइल खोजना शुरू कर दिया – और मिलते ही ट्रोलिंग तेज़ी से बढ़ गई।

टीज़र के लिए CBFC से कोई मंज़ूरी नहीं ली गई

विवाद तब और गहरा गया जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने इंडिया टुडे को साफ किया कि टीज़र बिना सेंसर की मंज़ूरी के रिलीज़ किया गया था। चूंकि इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया था, इसलिए CBFC की अनुमति ज़रूरी नहीं थी। हालांकि, बोर्ड ने पुष्टि की कि फिल्म का कोई भी कंटेंट अभी तक सर्टिफिकेशन के लिए जमा नहीं किया गया है। इस बीच, आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने महिला आयोग और अन्य अधिकारियों के पास शिकायतें दर्ज कराई हैं, और इस सीन को अनुचित बताया है।

‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ से टकराएगी

‘टॉक्सिक’ 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है और इसे पैन-इंडिया रिलीज़ के तौर पर बनाया जा रहा है। फिल्म में नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत जैसे दमदार कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। दिलचस्प बात यह है कि ‘टॉक्सिक’ सीधे रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल स्टारर ‘धुरंधर 2’ से टकराएगी, जिसके पहले पार्ट ने पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं:

भारत में ₹810.6 करोड़ का नेट कलेक्शन

दुनिया भर में ₹1265.50 करोड़ का कलेक्शन, KGF: चैप्टर 2 को पीछे छोड़ दिया

वायरल फेम से ऑनलाइन नफरत तक

बीट्रिज़ टॉफेनबैक के करियर की एक बड़ी उपलब्धि जो शुरू हुई थी, वह जल्दी ही एक ऑनलाइन बुरे सपने में बदल गई। स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी के लिए तारीफ मिलने से लेकर गाली-गलौज का निशाना बनने तक, एक्ट्रेस को सोशल मीडिया से पीछे हटना पड़ा है।

जैसे-जैसे कलात्मक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर बहस जारी है, एक बात साफ है —

यह शोहरत बहुत बड़ी निजी कीमत पर मिली है।