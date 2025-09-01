Yamuna River Flooding: दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा! हथनीकुंड बैराज के 18 गेट खुले, यमुना उफान पर

Yamuna River Flooding, आज समाज,नई दिल्ली: यमुना नदी के पहाड़ी और जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण नदी खतरनाक उफान पर है। वर्तमान में, हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथिनीकुंड बैराज से 2.71 लाख क्यूसेक पानी बह रहा है। यमुना की सहायक सोम नदी भी लगभग 5,000 क्यूसेक के तेज़ प्रवाह के साथ दबाव बढ़ा रही है। सिंचाई विभाग के अनुसार, आने वाले घंटों में जलस्तर और बढ़ने की संभावना है।

दिल्ली के लिए बढ़ता खतरा

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह पानी 48 से 60 घंटों के भीतर दिल्ली पहुँच सकता है, हालाँकि अगर प्रवाह बढ़ता है, तो यह केवल 24 घंटों में राजधानी तक पहुँच सकता है। यह उफान इस मानसून सीज़न का सबसे ज़्यादा है और इससे दिल्ली और आसपास के राज्यों के निचले इलाकों में भारी बाढ़ आ सकती है।

गाँवों को अलर्ट पर रखा गया

अधिकारियों ने यमुना किनारे बसे कई गाँवों में अलर्ट जारी कर दिया है। ग्राम प्रधानों को निर्देश दिया गया है कि वे निवासियों को सचेत करने के लिए सार्वजनिक घोषणाएँ करें। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, पूर्वी यमुना नहर (उत्तर प्रदेश की ओर) और पश्चिमी यमुना नहर (हरियाणा की ओर) से पानी की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी गई है। इस बीच, खतरे को देखते हुए, बैराज के सभी 18 द्वार खोल दिए गए हैं—15 हरियाणा की ओर और 3 उत्तर प्रदेश की ओर—जिससे पूरी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है।

गाँवों में फसलें जलमग्न

उफनती नदियों का कहर सिर्फ़ यमुना तक ही सीमित नहीं है। सोम, पथराला, उर्जनी और नागल ड्रेन जैसी मौसमी नदियाँ भी उफान पर हैं, अपने किनारों को तोड़ रही हैं और खेत जलमग्न हो रहे हैं। हाफ़िज़पुर, याकूबपुर, दसौरा, उर्जनी, चुहड़पुर खुर्द, लेडी, रामपुर जाटान, तिहानो, बरौली माजरा, खानूवाला, शेरपुर और शाहजहाँपुर जैसे गाँव सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। खड़ी फसलें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे किसान संकट में हैं।

अधिकारी हाई अलर्ट पर

सिंचाई विभाग के अधिकारी आर.एस. मित्तल के अनुसार, पहाड़ों पर भारी बारिश जारी रहने के कारण स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। यमुना का जलस्तर और बढ़ने की आशंका के चलते, अधिकारी दिल्ली और हरियाणा में संभावित बड़े पैमाने पर बाढ़ की तैयारी कर रहे हैं।