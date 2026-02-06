हादसे से बचीं Yamini Malhotra, पैपराजी के सामने फूटा गुस्सा 

Yamini Malhotra: रियलिटी शो बिग बॉस 18 में आने के बाद मशहूर हुईं एक्ट्रेस यामिनी मल्होत्रा ​​अक्सर अपने बोल्ड स्टाइल और सेलिब्रिटी पार्टियों में ग्लैमरस लुक के लिए सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन, इस बार वह बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियों में आईं। एक्ट्रेस का एक हालिया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह सड़क हादसे से बाल-बाल बचती दिख रही हैं और कुछ ही देर बाद गुस्से में आ जाती हैं।

यामिनी मल्होत्रा ​​बाल-बाल बचीं हादसे से

मंगलवार रात को यामिनी मल्होत्रा ​​एक पार्टी में जाते हुए दिखीं, जिसमें वह नीली मिनी ड्रेस और हल्के मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। हमेशा की तरह, पैपराज़ी उनकी तस्वीरें लेने के लिए मौजूद थे। वायरल वीडियो में, यामिनी मुस्कुराते हुए अपनी कार से बाहर निकलती और अपनी ड्रेस ठीक करती दिख रही हैं। फिर वह एक स्कूटर वाले को निकलने का इशारा करती हैं और अपनी कार की तरफ थोड़ा पीछे हटती हैं।

ठीक उसी समय, ड्राइवर गलती से कार आगे बढ़ा देता है, जिससे यामिनी का बैलेंस बिगड़ जाता है। वह लगभग गिर जाती हैं लेकिन समय रहते खुद को संभाल लेती हैं। इस हादसे से घबराई हुई एक्ट्रेस तुरंत गुस्से में आ जाती हैं और मौके पर ही ड्राइवर को डांटती हुई दिखती हैं। वहां मौजूद पैपराज़ी उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद यामिनी शांत होती हैं और कैमरों के लिए पोज़ देती हैं।

सोशल मीडिया पर रिएक्शन: चिंता से लेकर ट्रोलिंग तक

जहां कई फैंस ने यामिनी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, वहीं सोशल मीडिया यूज़र्स के एक ग्रुप ने उनकी ड्रेस पर ज़्यादा ध्यान दिया। एक्ट्रेस ने नीले रंग की, प्लास्टिक जैसी मिनी ड्रेस पहनी थी, जो जल्द ही ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गई। कुछ यूज़र्स ने उनके लुक को ट्रोल करने के लिए कमेंट सेक्शन का सहारा लिया।

एक यूज़र ने लिखा, “लगता है ड्राइवर को कहीं जाने की जल्दी थी।” दूसरे ने कमेंट किया, “वह नीले रंग का प्लास्टिक बैग क्यों पहने हुए है?” तीसरे ने मज़ाक में कहा, “ड्रेस नहीं मिली, इसलिए उसने गिफ्ट रैपिंग प्लास्टिक पहन लिया।” सोशल मीडिया पर ऐसे कई कमेंट्स की बाढ़ आ गई, जो घटना और उनकी ड्रेस दोनों पर रिएक्शन दे रहे थे।

ट्रोलिंग के बावजूद, इस वीडियो ने एक बार फिर यामिनी मल्होत्रा ​​को सुर्खियों में ला दिया है, जिससे यह साबित होता है कि सोशल मीडिया और सेलिब्रिटी कल्चर की दुनिया में एक पल कितनी जल्दी वायरल सेंसेशन बन सकता है।