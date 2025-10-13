Haryana IG Y Puran Kumar Suicide Case: डीजीपी को हटाने पर अड़ी वाई पूरन कुमार की पत्नी

शव का नहीं हो सका पोस्टमार्टम, महापंचायत ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

Haryana IG Y Puran Kumar Suicide Case, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस का मामला गहराता ही जा रहा है। आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को हटाने पर अड़ी हुई हैं। परिवार का कहना है कि जब तक डीजीजी और एसपी रोहतक को अरेस्ट नहीं किया जाता शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा।

आज सोमवार को (सोमवार) को सातवां दिन है, लेकिन परिवार अभी तक पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हो पाया है। वहीं, दलित समाज के संगठनों की रविवार को हुई महापंचायत में चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को डीजीपी और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजराणिया की गिरफ्तारी को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। चंडीगढ़ में आईएएस अमनीत पी कुमार के घर अफसरों और नेताओं का आना-जाना जारी है।

अभी तक क्या हुआ

केस में धारा बदली: चंडीगढ़ पुलिस ने केस में एससी/एसटी एक्ट की धारा मजबूत की है। एससी/एसटी एक्ट की धारा 3 (1) (आर) की जगह अब धारा 3 (2) (वी) लगाई गई है, जिसमें उम्रकैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। जबकि, एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1) (आर) में 5 साल तक सजा के अलावा जुमार्ने का भी प्रावधान है।

चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस सुसाइड केस के मामले की जांच के लिए गठित की एसआईटी ने आईपीएस के सुसाइड केस से पहले रोहतक पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर मांगी है। इस एफआईआर की मांगने की वजह यह बताई जा रही है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एसआईटी की इस मामले में जांच जारी है।

आईपीएस वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी के घर बड़े चेहरों का आना जाना जारी है। रविवार को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जजपा के नेताओं ने अमनीत पी कुमार से मुलाकात की। कांग्रेस से विधायक अशोक अरोड़ा, जननायक जनता पार्टी की ओर से अजय चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सुबह आईएएस के घर पहुंचे। शाम को हरियाणा के गवर्नर असीम घोष अपनी पत्नी के साथ आईपीएस के घर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंचे।

चंडीगढ़ में एससी समाज की हुई महापंचायतमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। दूसरी तरफ रोहतक में सर्व जातीय पंचायत में मांग की गई कि बगैर जांच किसी पर कार्रवाई न हो। खापें रोहतक के एसपी पद से हटाए गए नरेंद्र बिजारणिया के समर्थन में बयान दे चुकी हैं।

पलवल में कुछ पंजाबी संगठनों के प्रतिनिधि मीडिया के सामने आए। पलवल पंजाबी सभा के प्रधान डीडी मक्कड़, उपाध्यक्ष कृष्ण छाबड़ा, अनिल गोसाईं समेत कई पंजाबी समुदाय के प्रतिनिधियों ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दागी अफसर अब मामले को जातिगत रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।

वहीं पूरन कुमार के सुसाइड की एक फोटो सामने आई है। उनकी डेडबॉडी चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित कोठी नंबर 116 के बेसमेंट में बने साउंड प्रूफ कमरे में सोफे पर पड़ी है। उनके सिर, नाक और मुंह से खून निकल रहा है। टी-शर्ट भी खून से सनी है। पूरन कुमार दाहिने हाथ में पिस्टल पकड़े हुए हैं। उन्होंने कंबल भी ओढ़ा हुआ है।

पूरन कुमार की पत्नी से मुलाकात करेंगे तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी

आज तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का पूरन कुमार की पत्नी के सरकारी आवास पर सुबह 10 बजे शोक प्रकट करने पहुंचेंगे। पूरन कुमार मूलरूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। आंध्र प्रदेश से अलग होकर ही तेलंगाना राज्य बना है।