Xiaomi Pad 8 Series: Xiaomi ने लॉन्च किए 9,200mAh बैटरी वाले दो नए टैबलेट्स, जानें कीमत और दमदार स्पेसिफिकेशन्स

Mohit Saini
Xiaomi Pad 8 Series, आज समाज, नई दिल्ली: Xiaomi ने Xiaomi 17 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स के लॉन्च के साथ ही चीन में अपने लेटेस्ट टैबलेट, Xiaomi Pad 8 और Xiaomi Pad 8 Pro, लॉन्च कर दिए हैं। पिछले साल लॉन्च हुए Pad 7 लाइनअप की जगह लेते हुए, ये नए डिवाइस शक्तिशाली स्नैपड्रैगन चिपसेट और प्रीमियम फीचर्स से लैस हैं।

डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर

दोनों टैबलेट में 11.2 इंच का 3.2K LCD डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है और ये Android 16 पर आधारित HyperOS 3 पर चलते हैं। स्टैंडर्ड Pad 8 स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर पर चलता है, जबकि Pad 8 Pro स्नैपड्रैगन 8 Elite चिपसेट पर चलता है।

बैटरी और चार्जिंग

दोनों मॉडल 9,200mAh की बैटरी से लैस हैं, जिसमें Pad 8 45W फ़ास्ट चार्जिंग और Pad 8 Pro 67W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल और तेज़ चार्जिंग सुनिश्चित होती है।

Xiaomi Pad 8 Pro की कीमत

8GB + 128GB: CNY 2,999 (~₹34,500)
8GB + 256GB: CNY 3,099 (~₹38,000)
12GB + 256GB: CNY 3,399 (~₹42,700)
12GB + 512GB: CNY 3,699 (~₹46,000)
16GB + 512GB: CNY 3,899 (~₹48,000)

सॉफ्ट लाइट एडिशन:

12GB + 256GB: CNY 3,599 (~₹44,600)
12GB + 512GB: CNY 3,899 (~₹48,600)
16GB + 512GB: CNY 4,099 (~₹51,600)

Xiaomi Pad 8 की कीमत

8GB + 128GB: CNY 2,199 (~₹27,500)
8GB + 256GB: CNY 2,699 (~₹33,580)
12GB + 256GB: CNY 2,799 (~₹30,600)

सॉफ्ट लाइट एडिशन:

8GB + 256GB: CNY 2,699 (~₹33,580)
12GB + 256GB: CNY 2,999 (~₹37,317)

Xiaomi Pad 8 Pro के स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले: 11.2-इंच 3.2K (2,136 x 3,200 पिक्सल) LCD, 345 PPI, 144Hz रिफ्रेश रेट, 800 निट्स पीक ब्राइटनेस, कम नीली रोशनी के लिए TÜV राइनलैंड प्रमाणित
प्रोसेसर: स्नैपड्रैगन 8 एलीट, एड्रेनो GPU के साथ
रैम और स्टोरेज: 16GB तक रैम, 512GB स्टोरेज
कैमरे: 50MP रियर, 32MP फ्रंट
कनेक्टिविटी: 5G, ब्लूटूथ 5.4, वाई-फाई 7, USB टाइप-C
अतिरिक्त: साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, डॉल्बी एटमॉस क्वाड स्पीकर
बैटरी: 9,200mAh, 67W फ़ास्ट चार्जिंग के साथ
आयाम और वज़न: 251.22 x 173.42 x 5.75 मिमी, 485 ग्राम

Xiaomi Pad 8 के स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर:Pad 8 Pro जैसा ही
प्रोसेसर: स्नैपड्रैगन 8s Gen 4
रैम और स्टोरेज: 12GB तक रैम, 256GB स्टोरेज
कैमरा: 13MP रियर, 8MP फ्रंट
कनेक्टिविटी और अतिरिक्त सुविधाएँ: पैड 8 प्रो के समान
बैटरी: 9,200mAh, 45W फ़ास्ट चार्जिंग के साथ
उच्च-स्तरीय डिस्प्ले, विशाल बैटरी और फ्लैगशिप-ग्रेड चिपसेट के साथ, Xiaomi Pad 8 और Pad 8 Pro गेमिंग, उत्पादकता और मीडिया उपभोग के लिए प्रीमियम टैबलेट के रूप में स्थापित हैं।

