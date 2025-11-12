Wrestler Pooja Dhanda Wedding: कल बिजनेसमैन अभिषेक बूरा संग सात फेरे लेंगी रेसलर पूजा ढांडा

हिसार के तोशाम रोड पर स्थित ताज पैलेस में होगी शादी

Wrestler Pooja Dhanda Wedding, (आज समाज), हिसार: हरियाणा के हिसार की रेसलर पूजा ढांडा कल शादी के बंधन में बंध जाएंगी। रेसलर पूजा ढांडा बिजनेसमैन अभिषेक बूरा संग हिसार के तोशाम रोड पर स्थित ताज पैलेस में साफ फेरे लेंगी। हल्दी और मेहंदी की रस्म के बाद आज पूजा के घर लेडीज संगीत का कार्यक्रम है। पूजा ढांडा अरेंज मैरिज कर रही हैं। उनके पिता अजमेर ढांडा ने रिश्ता तय किया है।

इससे पहले 23 फरवरी को रोके की रस्म हुई थी। पूजा फिलहाल हिसार के सुंदर नगर में रह रही हैं और हिसार में बतौर सीनियर कुश्ती ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रही हैं। पूजा ढांडा ने यूथ ओलिंपिक में भारत के लिए रजत पदक भी जीता था। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत चुकी हैं। उन्होंने दंगल फिल्म का आॅफर ठुकराया था।

जिस स्टेडियम से कुश्ती शुरू की वहीं ट्रेनिंग देती हैं पूजा ढांडा

पिता अजमेर ढांडा पशुपालन विभाग से ड्राइवर रिटायर्ड हुए थे। हिसार के महावीर स्टेडियम से पूजा ने कुश्ती की शुरूआत की थी। आज वह इस स्टेडियम में बच्चों को कुश्ती की ट्रेनिंग देती हैं। पूजा की मां कमलेश ढांडा गृहिणी हैं।

जुडो से की खेलने की शुरुआत

हिसार जिले के गांव बुडाना की रहने वाली पूजा शुरूआती दिनों में अपने पिता अजमेर ढांडा के साथ दौड़ने जाया करतीं थीं। वहीं से खेल को लेकर इनमें रुचि बढ़ती गई। आगे चलकर इन्होंने खेल को ही अपना करियर बनाया। पूजा ढांडा ने जूडो से अपने खेल जीवन की शुरूआत की। जूडो में पूजा ने नेशनल लेवल पर कई मेडल अपने नाम किए। साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर भी 3 मेडल हासिल किए हैं।

जुडो छोड़ कुश्ती खेलना किया शुरू, यूथ ओलिंपिक में जीता सिल्वर मेडल

2009 एशियन जूडो चैंपियनशिप के दौरान रेसलर कृपा शंकर बिश्नोई से पूजा की मुलाकात हुई। कृपा शंकर ने पूजा को जूडो के बजाय कुश्ती करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद 2010 यूथ ओलिंपिक गेम्स के 60 किलोग्राम भारवर्ग में खेलते हुए पूजा ने सिल्वर मेडल जीता।

उपलब्धियां

पूजा ने 2013 और 2017 में साउथ अफ्रीका में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीते। 2014 एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मिला।

2017 में पूजा नेशनल चैंपियन बनीं।

2018 में प्रो रेसलिंग लीग में पूजा ढांडा ने पंजाब रॉयल्स की ओर से खेलते हुए ओलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हेलन मारोलिस को 2 हफ्तों में दो बार मात दी।

2019 में भारत सरकार ने पूजा को अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया।

