By
Mohit Saini
-
0
64
WPL Sensation Yesha Sagar: WPL में दिखीं तो रुक गईं नजरें, कौन है ये खूबसूरत एंकर?

WPL Sensation Yesha Sagar: वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026, जो 9 जनवरी को शुरू हुई, पहले ही काफी सुर्खियां बटोर चुकी है। लेकिन रोमांचक मैचों के अलावा, एक चेहरा ऐसा है जिसने पूरी तरह से सबका ध्यान खींचा है – एक खूबसूरत, आत्मविश्वासी और करिश्माई एंकर जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है।

हां, हम बात कर रहे हैं येशा सागर की – वह एंकर जो अपने शानदार लुक्स, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और बेहतरीन होस्टिंग स्किल्स से सबका दिल जीत रही हैं। फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, और हर कोई उनके बारे में और जानना चाहता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि येशा सागर कौन हैं, तो यहां वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए।

येशा सागर कौन हैं?

येशा सागर सिर्फ एक स्पोर्ट्स एंकर नहीं हैं – वह एक मॉडल और एक्ट्रेस भी हैं जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में आने से पहले, येशा ने कई हिंदी और पंजाबी म्यूजिक वीडियो में काम किया और अपने ग्लैमरस लुक के लिए लोकप्रियता हासिल की। उनकी आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज और सहज बोलने के अंदाज़ ने उन्हें क्रिकेट फैंस के बीच तुरंत पसंदीदा बना दिया है।

मॉडलिंग से लेकर म्यूजिक वीडियो तक

येशा सागर ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी। समय के साथ, वह म्यूजिक इंडस्ट्री में आईं और अपनी एक खास जगह बनाई। उन्होंने कई लोकप्रिय पंजाबी सिंगर्स के साथ काम किया है, और उनके म्यूजिक वीडियो को फैंस से बहुत प्यार मिला है।

येशा ने 2014 में पंजाबी म्यूजिक वीडियो में डेब्यू किया था, और तब से वह कई हिट गानों में नज़र आ चुकी हैं। हिंदी म्यूजिक वीडियो की बात करें तो, उन्होंने 2024 में बॉलीवुड के लोकप्रिय सिंगर टोनी कक्कड़ के साथ भी काम किया है, जहां उन्होंने अपने स्टाइलिश अवतार से सबका ध्यान खींचा।

येशा सागर का कपिल शर्मा से क्या कनेक्शन है?

बहुत से लोग यह जानकर हैरान हैं कि येशा सागर ने कपिल शर्मा के साथ भी काम किया है। हां, आपने सही पढ़ा!
येशा कपिल शर्मा के साथ ‘गिल्ट’ नाम के एक गाने में नज़र आईं, जिसने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया और उन्हें ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद की।

यह कनेक्शन अब सोशल मीडिया पर एक हॉट टॉपिक बन गया है, जिसमें फैंस म्यूजिक वीडियो से लेकर कपिल शर्मा के साथ स्क्रीन शेयर करने और अब WPL में चमकने तक के उनके सफर पर चर्चा कर रहे हैं।

सोशल मीडिया स्टार और बड़ी फैन फॉलोइंग

येशा सागर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और उनके बहुत बड़े फैन हैं। यह लिखते समय, इंस्टाग्राम पर उनके 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और WPL में आने के बाद यह संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। उनके फैंस उन्हें उनके बोल्ड फैशन चॉइस, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी और ग्लैमरस तस्वीरों के लिए पसंद करते हैं।

हर कोई येशा सागर के बारे में क्यों बात कर रहा है

मॉडलिंग और म्यूज़िक वीडियो से लेकर भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में होस्टिंग तक, येशा सागर का सफ़र सच में बहुत शानदार है। उनका कॉन्फिडेंस, चार्म और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें WPL 2026 की नई सेंसेशन बना दिया है। इतनी ज़बरदस्त शुरुआत के साथ, अगर येशा जल्द ही स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में सबसे पॉपुलर चेहरों में से एक बन जाती हैं, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी।