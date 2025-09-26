Shardiya Navratri Mahadev Puja: नवरात्र में महादेव की पूजा करना माना जाता है शुभ

शिवलिंग पर इन चीजों को चढ़ाने से मिलेंगे सभी सुख

Shardiya Navratri Mahadev Puja, (आज समाज), नई दिल्ली: शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है। माता के इन नौ दिनों में देवी दुर्गा के अलग-अलग स्वरुपों की पूजा की जाती है। इसके अलावा नवरात्र में महादेव की भी उपासना करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस शुभ अवधि के दौरान शिव जी की पूजा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही शुभ फल मिलता है।

माना जाता है कि शारदीय नवरात्र में महादेव की पूजा और शिवलिंग पर विशेष चीजें अर्पित करने से साधक की किस्मत चमक सकती है। साथ ही रुके हुए काम पूरे होने के योग बनते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि शिवलिंग पर किन चीजों को चढ़ाना शुभ माना जाता है।

शिवलिंग पर शमी के फूल चढ़ाने से मिलता है मनचाहा जीवन साथी

शारदीय नवरात्र में रोजाना विधिपूर्वक मां दुर्गा के संग शिव जी की पूजा-अर्चना करें। इस दौरान शिवलिंग पर शमी के फूल अर्पित करें। क्योंकि महादेव को यह फूल प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर शमी के फूल चढ़ाने से साधक को मनचाहा जीवनसाथी मिलता है और शिव जी मुरादें पूरी करते हैं।

गन्ने का रस अर्पित करने से सुखों की होती है प्राप्ति

इसके अलावा शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने से साधक को जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही महादेव की कृपा प्राप्त होती है।

चावल चढ़ाने से आर्थिक तंगी होगी दूर

आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए शारदीय नवरात्र में शिवलिंग पर अक्षत (चावल) अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से महादेव की कृपा से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन में वृद्धि होती है।

देसी घी चढ़ाने से रूके हुए कार्य होंगे पूरे

इसके अलावा शिवलिंग पर देसी घी अर्पित करने से साधक के रुके हुए काम पूरे होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है।

ग्रह दोषों से मिलेगा छुटकारा

धार्मिक मान्यता के अनुसार, नवरात्र में जल में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और ग्रह दोषों के प्रभाव से छुटकारा मिलता है। जीवन की नकारात्मकता दूर होती है।

कारोबार में मिलेंगी सफलता

पूजा के दौरान शिवलिंग पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से करियर या कारोबार में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलता है और सलफता के मार्ग खुलते हैं।

