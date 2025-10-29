Gopashtami Puja Vidhi: गोपाष्टमी पर इस विधि से करें पूजा

हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है गोपाल अष्टमी

Gopashtami Puja Vidhi, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में गोपाष्टमी पर्व को बेहद विशेष माना जाता है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है। इस शुभ लोग दिन पर लोग, गायों और बछड़ों की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वे भगवान कृष्ण को बेहद प्रिय हैं। यह दिन मुख्य रूप से मथुरा, वृन्दावन और ब्रज में मनाया जाता है।

पूजा विधि

भक्त सुबह जल्दी उठें और पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले घर की सफाई करें।

स्नान के बाद, भगवान कृष्ण के साथ गौ माता की प्रतिमा स्थापित करें।

उन्हें गंगाजल से स्नान करवाएं।

कुमकुम, गोपी चंदन आदि से तिलक करें।

देसी घी का दीपक जलाएं।

फल, फूल, तुलसी पत्र और घर पर बनी मिठाइयों का भोग लगाएं।

वैदिक मंत्रों का जाप करें और श्री कृष्ण के साथ गौ माता की पूजा करें।

वहीं, जिन लोगों के घर में गाय हों, वे पहले उन्हें स्नान कराएं और उन्हें हल्दी, रोली, फूल और घंटियों आदि से सजाएं।

फिर उन्हें हरी घास, रोटी और गुड़ खिलाएं।

इसके साथ ही जिनके घर में गाय नहीं है, वे चाहे तो गौशाला जाकर गायों की सेवा कर सकते हैं।

शाम को भी भगवान कृष्ण की पूजा के साथ गौ माता की पूजा करें।

भगवान कृष्ण के मंदिरों में भी जाकर विशेष पूजा-अर्चना करें।

गोपाष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप

1. सुरभि त्वं जगन्मातदेर्वी विष्णुपदे स्थिता, सर्वदेवमये ग्रासं मया दत्तमिमं ग्रस,

तत: सर्वमये देवि सर्वदेवैरलड्कृते, मातर्ममाभिलाषितं सफलं कुरु नन्दिनी!!

2. सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातर:।

गावो मामुपतिष्ठन्तामिति नित्यं प्रकीर्तयेत्।।