Shiv Poojan: सोमवार शाम को करें शिव पूजन, मिलेगा विशेष लाभ

आर्थिक संकट और वैवाहिक जीवन में अशांति से मिलेगा छुटकारा

Shiv Poojan, (आज समाज), नई दिल्ली: सोमवार की शाम शिव पूजन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह दिन स्वयं भगवान शिव को समर्पित है। दिनभर के व्यस्त कार्यक्रम के बाद संध्या के समय जब वातावरण शांत और सात्विक हो जाता है, तब किया गया शिव पूजन अत्यंत फलदायी होता है। यदि आप जीवन में लंबे समय से आर्थिक संकट और वैवाहिक जीवन में अशांति से जूझ रहे हैं तो यह संध्या का एक छोटा-सा उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है।

सोमवार की शाम का खास उपाय

शाम होते ही स्नान करके स्वच्छ सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनें और शिवलिंग के समक्ष बैठकर पूरी श्रद्धा से यह उपाय करें। सबसे पहले शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर कच्चे दूध, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र, सफेद फूल, चंदन और अक्षत अर्पित करें।

एक मुखी दीपक जलाए

एक मुखी दीपक में देशी घी डालकर उसे शिवलिंग के पास जलाएं। प्रदोषकाल शिवलिंग के पास जलाया यह दीपक बहुत ही असरदार उपाय माना गया है। कहते हैं कि अपने आराध्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव ने भी शाम के वक्त शिवलिंग के पास दीपक जलाया जाता है। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें सृष्टि का न्यायाधीश और दंडाधिकारी नियुक्त किया था। यह दीपक शिव कृपा का प्रतीक होता है, जो आपके जीवन में प्रकाश और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है।

इन मंत्रों का करें जाप

शाम के वक्त शिवलिंग पर दीपक जलाने के बाद शिवलिंग के समक्ष शांत मन से बैठकर ॐ नम: शिवाय या ॐ सोमेश्वराय नम: मंत्र का 108 बार जप करें। इस मंत्र का उच्चारण आपके विचारों को एकाग्र करता है और आपकी ऊर्जा को शिवत्व की ओर पहुंचाता है। मंत्र जप के बाद अपने हृदय की बात भोलेनाथ के सामने रखें औन मन ही मन उनसे अपने कष्?ट दूर करने के लिए प्रार्थना करें। जो भी आपकी मनोकामना हो, उसे सच्चे भाव से भगवान शिव को समर्पित करें।

उपाय को करने के लाभ

इस उपाय से जीवन में चल रही अनेक बाधाएं दूर होती हैं। नौकरी, प्रमोशन, परीक्षा या व्यापार में आ रही रुकावटों में राहत मिलती है। अटके हुए धन की प्राप्ति या अचानक कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य स्थापित होता है। साथ ही मानसिक तनाव, नींद न आना, भय या आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याएं धीरे-धीरे शांत होने लगती हैं।

पूजा के बाद करें यह काम

पूजन के बाद कुछ देर शांत चित्त होकर शिवलिंग के पास बैठना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे मानसिक ऊर्जा संतुलित होती है और भीतर से शांति का अनुभव होता है। यदि अगले दिन आपको कोई शुभ संकेत मिले, जैसे किसी बंद काम में प्रगति, अचानक धन लाभ या किसी प्रिय मित्र का मिलना, तो समझ लें कि शिवजी ने आपकी विनती सुन ली है और अब जीवन में शुभ परिवर्तन आने वाला है।

