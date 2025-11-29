Surya Dev Puja: रविवार को इस विधि से करें सूर्य भगवान की पूजा, मान-सम्मान में होगी वृद्धि

जीवन में सुख, सम्मान और सेहत का मिलेगा आशीर्वाद
Surya Dev Puja, (आज समाज), नई दिल्ली: रविवार सूर्य देव का दिन है। कहते हैं इस दिन अगर विधिपूर्वक सूर्य देव की पूजा की जाए तो जीवन में सफलता, सेहत और सम्मान में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। हमारे शास्त्रों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। यह वही देवता हैं जिनकी रौशनी से पूरी दुनिया रोशन होती है, पेड़-पौधे फलते-फूलते हैं और जीवों को जीवन मिलता है। सूर्य के बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
यही वजह है कि रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य देने और उनकी पूजा करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इतना ही नहीं, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उन्हें रविवार को सूर्य पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है और मान-सम्मान में वृद्धि होती है।
रविवार को पूजा कैसे करें
- रविवार को सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें। नहाकर साफ वस्त्र पहनें।
- तांबे के लोटे में जल भरें। उसमें लाल फूल, अक्षत (चावल) और रोली डालें। फिर सूर्य की ओर मुंह करके धीरे-धीरे जल अर्पित करें। जल अर्पण करते समय ॐ सूर्याय नम: मंत्र का जाप करें।
- ॐ घृणि सूर्याय नम: इस मंत्र का 108 बार जाप करें।
- घर के मंदिर में दीपक जलाएं और अगरबत्ती या धूप दिखाएं।
- सूर्य देव को लाल चीजें प्रिय हैं। इसलिए लाल फूल, लाल वस्त्र और लाल फल चढ़ाएं।
- गुड़ और गेहूं से बनी चीजों का भोग लगाएं।
- इस दिन गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से बहुत पुण्य मिलता है।
रविवार को पूजा के फायदे
सूर्य पूजा से शरीर में ऊर्जा और उत्साह बना रहता है। आंखों की रोशनी तेज होती है और स्किन हेल्थ अच्छी रहती है। सरकारी नौकरी या कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलती है। समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तो जीवन में नेतृत्व क्षमता बढ़ती है।
रविवार को क्या न करें
इस दिन बाल न कटवाएं और शेविंग न करें। घर में झाड़ू-पोछा या कचरा दोपहर के बाद न फेंके। दूसरों की निंदा करने से बचें। तीखा और तला हुआ खाना ज्यादा न खाएं।
विशेष उपाय
अगर सरकारी काम अटक रहे हैं तो इस दिन लाल झंडा मंदिर में चढ़ाएं। संतान की सेहत कमजोर है तो रविवार को गाय को गुड़ खिलाएं। नजर दोष दूर करने के लिए लाल कपड़े में गुड़ बांधकर अपने सिर से तीन बार घुमाकर बहते जल में प्रवाहित करें।