Surya And Bhairav Puja: रविवार को करें सूर्य और भैरव भगवान की पूजा, कष्टों से मिलेंगी मुक्ति

सुख-समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए करें मां दुर्गा की पूजा

Surya And Bhairav Puja, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन परंपरा में प्रत्येक दिन या तिथि किसी न किसी देवी-देवता की साधना-आराधना के लिए सुनिश्चित है। रविवार को आपको भगवान सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देवता की पूजा के लिए समर्पित होता है। सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि, आरोग्य और समाज में सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

आज का दिन भगवान भैरव और दुष्टों का संहार करके सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली देवी दुर्गा की पूजा के लिए भी अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना जाता है।

सूर्य की साधना से मनोकामना होगी पूरी

रविवार का दिन भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देवी की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सूर्य देवता की कृपा पाने के लिए रविवार को प्रात:काल स्नान-ध्यान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर कर उसमें रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर ॐ घृणि सूर्याय नम: मंत्र जपते हुए उन्हें अर्घ्य देना चाहिए।

मान्यता है कि भक्ति-भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का तीन बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और सम्मान मिलता है।

भगवान भैरव की पूजा करने से कष्टों से मिलेंगी मुक्ति

हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। मान्यता है कि पृथ्वी पर जहां-जहां पर देवी के शक्तिपीठ या सिद्धपीठ हैं, वहां पर भगवान भैरव जरूर मौजूद रहते हैं। रविवार के दिन की जाने वाली उनकी पूजा शीघ्र ही फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं।

रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, मदिरा, सिंदूर, आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करने का विधान है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ॐ काल भैरवाय नम: मंत्र का जप करें।

मां दुर्गा को करें श्रृंगार की वस्तुएं भेंट, मनचाहा आशीर्वाद मिलेगा

मान्यता है कि देवी दुर्गा की पूजा के लिए मंगलवार और शुक्रवार की तरह रविवार भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में सुख-समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए देवी के साधक को रविवार के दिन विशेष रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए।

रविवार के दिन देवी दुर्गा से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा में श्रृंगार की वस्तुएं, लाल रंग के वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल रंग के फल अवश्य चढ़ाएं। जीवन से जुड़े सभी प्रकार के दु:ख को दूर करने और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए देवी के महामंत्र सर्व मंगल मागंल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्येत्रयम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुतेह्व का जप अवश्य करें।