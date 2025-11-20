Lakshmi Puja: शाम के समय करें मां लक्ष्मी की पूजा, धन-धान्य में होगी वृद्धि

जानें पूजा विधि और महत्व

Lakshmi Puja, (आज समाज), नई दिल्ली: आज शुक्रवार है और आज के दिन लक्ष्मी मां के स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति को धन-धान्य की कमी नहीं रहती है। अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो धन और समृद्धि के सभी रास्ते खुल जाते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा शाम के वक्त होती है, ऐसे में जब भी आप इनकी पूजा करें तो शाम का समय ही चुनें।

शुक्रवार को स्नान करने के बाद मां लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा से पहले ही जहां आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे उसे साफ करके शुद्ध कर लें, इसके बाद पूजा शुरू करें। पूजा में माता को गुलाबी रंग के फूल अर्पित करें ऐसा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इत्र भी चढ़ाएं।

इन कार्यों को करने से बचें

उधार लेन-देन: शुक्रवार के दिन उधार लेन-देन से बचना चाहिए। न किसी को उधार पैसे दें और नाहीं किसी से पैसे उधार लें। कहा जाता है कि इस दिन उधार लेन-देन से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं।

किसी को न दें चीनी: पड़ोसी अक्सर घर से कुछ न कुछ मांगने आ जाते हैं, ऐसे में यदि शुक्रवार के दिन कोई चीनी मांगने आता है, तो उसे चीनी बिलकुल भी न दें। ऐसा करने से शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। हमारे जीवन में सुख और समृद्धि इसी ग्रह के प्रभाव से आना माना जाता है।

इनका न करें अपमान: वैसे तो हर किसी का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जाने अनजाने में भी शुक्रवार के दिन किसी भी महिला, कन्या या किन्नर का अपमान न करें और और नाहीं किसी भी तरह के अपशब्द बोलें। मान्यता है इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की हांनि होती है।

घर में न करें गंदगी: कहते हैं मां लक्ष्मी वहीं वास करती हैं, जहां साफ-सफाई होती है। यही वजह है कि दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के पूजन से पूर्व घरों की अच्छे से साफ किया जाता है, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में वास करें और उनकी कृपा सदैव बनी रही।

शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा का है विशेष महत्व

इस दिन लक्ष्मी पूजन से धन की प्राप्ति होती है, ऐसे में अगर आपके घर भी मां लक्ष्मी नहीं टिक रही हैं तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी का पूजन करें साथ ही इस दिन व्रत भी रखें। लक्ष्मी मां को धन की देवी कहा जाता है, इसलिए लोग इनकी पूजा करते हैं। ऐसे में कई उपाय,पूजन,आराधना और मंत्र जाप है जिनकी मदद से आप माता लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं।

शुक्रवार को करें ये उपाय