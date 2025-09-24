Maa Kushmanda Puja: आज करें माता कुष्मांडा की पूजा, जानें विधि और महत्व

सृष्टि की निर्माता मानी जाती हैं मां कुष्मांडा

Maa Kushmanda Puja, (आज समाज), नई दिल्ली: शारदीय नवरात्र का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा करने का विधान है। मा कुष्मांडा की पूजा करने से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां कूष्मांडा सृष्टि की निर्माता मानी जाती हैं। मां कूष्मांडा के आशीर्वाद से भक्तों के रोग, शोक और दरिद्रता दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

मां कूष्मांडा की पूजा का महत्व

मां कूष्मांडा का महत्व यह है कि वह ब्रह्मांड की निमार्ता हैं, जो सृष्टि को ऊर्जा और प्रकाश देती हैं, जिससे मनुष्य के जीवन से अंधकार दूर होता है। उनकी पूजा से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है, साथ ही सभी कष्ट और रोग भी दूर होते हैं। वह भक्तों को मानसिक शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं और उनकी उपासना भवसागर से पार होने का एक सुगम मार्ग है।

ब्रह्मांड की निर्माता

मां कूष्मांडा आदिशक्ति का वह स्वरूप हैं जिन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की।

ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत: जैसे सूर्य पृथ्वी को प्रकाशित करता है, वैसे ही मां कूष्मांडा अपनी असीम ज्योति से मनुष्य के जीवन में प्रकाश लाती हैं।

मां कूष्मांडा की पूजा विधि