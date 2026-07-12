US-Iran Crisis: ओमान तट के नजदीक ईरान के हमले के बाद एक भारतीय नागरिक लापता

US Iran Crisis, (आज समाज), नई दिल्ली: अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद ईरान भी पलटवार कर रहा है और इसके बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बीच ईरान ने ओमान तट के नजदीक साइप्रस के ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर हमला किया है और इसके बाद से एक भारतीय लापता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की है।

जहाज पर सवार थे 11 भारतीय

विदेश मंत्रालय ने के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि जब हमला हुआ उस समय जहाज पर 11 भारतीय सवार थे। हमले के बाद जहाज में आग लग गई। स्थिति को देखते हुए चालक दल के सदस्यों को जहाज छोड़ना पड़ा। इसके बाद मिली रिपोर्टों के मुताबिक 10 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है लेकिन एक अब भी लातपा है। जहां हमला हुआ वह इलाका होर्मुज जलडमरूमध्य के पास है।

बातचीत के जरिये संघर्ष के हल की अपील

जायसवाल ने अमेरिका और ईरान से बातचीत के जरिये संघर्ष के हल की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ओमान स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और तलाश एंव बचाव अभियान जारी है। ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल कर खोच और तलाश चल रही है। जायसवाल ने कहा, हम सहयोग के लिए ओमानी अफसरों का शुक्रिया अदा करते हैं।

वाणिज्यिक पोतों पर हमले बेहद चिंताजनक

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक पोतों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कॉमर्शिलय जहाजों और आम नागरिकों से जुड़े ढांचे पर हमले बंद होने चाहिए। उन्होंने कहा, अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक इस क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर बगैर किसी रोकटोक के आवाजाही तथा कारोबार जल्द बहाल होना चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता लौट सके।

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