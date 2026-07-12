US-Iran War Update : अमेरिका ने ईरान में 140 स्थानों को किया टारगेट

अमेरिकी सेना ने की पुष्टि, कहा, ताजा बमबारी में ईरान को काफी ज्यादा कमजोर किया

US-Iran War Update (आज समाज), तेहरान/वॉशिंगटन : अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव लगातार भयानक रूप धारण कर रहा है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर लगातार हमले करने और भारी नुकसान करने के दावे कर रही हैं। इसी बीच अमेरिकी सेना की मध्य कमान (सेंटकॉम) ने रविवार को कहा कि उसने ईरान पर हवाई हमलों का नया दौर पूरा कर लिया है। सेना के अनुसार, इन हमलों में करीब 140 ठिकानों को निशाना बनाया गया।

सेंटकॉम ने बताया कि निशाना बनाए गए ठिकानों में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने वाली जगहें, हथियार और गोला-बारूद रखने के ठिकाने, संचार उपकरण और अन्य स्थान शामिल थे। अमेरिकी सेना ने कहा कि इन हमलों से ईरान की उस क्षमता को कमजोर किया गया है, जिसके जरिये वह होर्मुज जलडमरूमध्य से स्वतंत्र रूप से गुजरने वाले आम नाविकों और व्यावसायिक जहाजों पर हमला कर सकता है। अमेरिकी सेना के अनुसार, ईरान ने रविवार सुबह इसके जवाब में बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर हमले किए।

ईरान की सेना ने यह जवाब दिया

ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिनिया ने एक बार फिर अमेरिका से तेहरान और वॉशिंगटन के बीच 16 जून को हुए समझौते की शर्तों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने ईरानी सरकारी प्रसारक आईआरआईबी से बातचीत में कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका के हस्तक्षेप से एक ऐसा गैरकानूनी रास्ता बनाया गया, जिससे इलाके में असुरक्षा पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं जलडमरूमध्य में ईरानी लोगों के अधिकारों की मजबूती से रक्षा करेंगी। अकरमिनिया ने यह भी कहा कि सेना लगातार अपने ‘निशानों की सूची’ को अपडेट कर रही है।

अभी पूरी तरह से बंद रहेगा होर्मुज

आईआरजीसी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य आगे की सूचना मिलने तक बंद रहेगा। यह स्थिति तब तक जारी रहेगी, जब तक पूरे क्षेत्र में अमेरिका का हस्तक्षेप खत्म नहीं हो जाता। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। ईरान के इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है।

ईरानी सरकारी प्रसारक आईआरआईबी ने आईआरजीसी के हवाले से कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने इस एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आईआरजीसी के अनुसार, हमले में एयरबेस का कमान और नियंत्रण केंद्र तथा एमक्यू-9 ड्रोन रखने वाले हैंगर नष्ट कर दिए गए हैं।

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