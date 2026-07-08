US Iran Conflict: होर्मुज हमले के बाद अमेरिका का पलटवार, ट्रम्प बोले- अब ईरान से कोई समझौता नहीं

US Iran Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ सीज़फायर समझौता असल में खत्म हो गया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। NATO समिट के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब तेहरान के साथ कोई नया समझौता करने में दिलचस्पी नहीं रखता और चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी आक्रामकता का कड़ा जवाब दिया जाएगा।

ट्रंप ने कहा, “हमने कल रात ईरान के खिलाफ एक ज़बरदस्त ऑपरेशन किया। हमने खतरनाक लोगों को निशाना बनाया, और हम पर होने वाले हर हमले का जवाब दिया जाएगा।” उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अमेरिका ईरान की परमाणु क्षमताओं को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने NATO की भी आलोचना की और कहा कि यह गठबंधन वॉशिंगटन के उस रुख का पूरी तरह से समर्थन करने में नाकाम रहा, जिसमें ईरान को दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले प्रमुख देशों में से एक बताया गया था।

अमेरिका ने ईरान के 80 से ज़्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए

इससे पहले, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने पुष्टि की कि अमेरिकी सेना ने ईरान भर में 80 से ज़्यादा मिलिट्री ठिकानों पर समन्वित हवाई हमले किए। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यह ऑपरेशन दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में शुरू किया गया था।

निशाना बनाए गए ठिकानों में बंदर अब्बास का शहीद हघानी पोर्ट भी शामिल था, जहां हमलों के बाद पोर्ट इलाके से धमाके और धुएं के गुबार उठते देखे गए।

ईरान पर तीन तेल टैंकरों को निशाना बनाने का आरोप

ईरान पर होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन कमर्शियल टैंकरों को निशाना बनाने का आरोप है, जिनमें से एक कतर से जुड़ा था। साथ ही, ईरान ने चेतावनी दी कि जो जहाज तय समुद्री रास्तों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें सुरक्षित निकलने की गारंटी नहीं दी जाएगी।

कतर ने हमले की निंदा की

कतर ने अपने एक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ईरान को इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। दोहा ने इस घटना को वैश्विक समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया।

ईरान ने दबाव में बातचीत करने से इनकार किया

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि तेहरान धमकियों या सैन्य दबाव में बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी राजनयिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले अमेरिका को अपने पिछले वादों का सम्मान करना होगा। खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए भारी भीड़ जुटी

अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए क़ोम में भारी भीड़ जमा होती रही। शोक मनाने वाले कई लोगों ने ताबूत पर लाल कपड़ा रखा; यह न्याय और बदला लेने की मांग का एक प्रतीकात्मक इशारा था।

खामेनेई का शव इराक ले जाया गया

पूरे ईरान में कई दिनों तक चले अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों के बाद, अयातुल्ला अली खामेनेई के शव को हवाई मार्ग से इराक के पवित्र शहर नजफ़ ले जाया गया, जहाँ और धार्मिक रस्में होने की उम्मीद है।

तेज़ी से हो रही इन घटनाओं ने पूरे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ा दिया है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और वाशिंगटन व तेहरान के बीच राजनयिक संबंधों के भविष्य को लेकर नई चिंताएँ पैदा हो गई हैं।