West Asia Crisis : ट्रंप के बयान ने बढ़ाई तेहरान की चिंता, ईरान की कनेक्टिविटी खत्म करेगा अमेरिका

ईरान पर हमलों का नया दौर शुरू करने की अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है। इसकी पुष्टि करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अगर ईरान जल्द वार्ता के टेबल पर नहीं लोटता तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा।

अमेरिकी राष्टÑपति ने किया समयसीमा तय करने से इंकार

West Asia Crisis (आज समाज), वॉशिंगटन : अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा युद्ध शुरू हुए करीब एक सप्ताह गुजरने को है। अमेरिका जहां इस बार ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है जहां उसने हथियार जमा कर रखे हैं। वहीं ईरान भी पलटवार करते हुए उन खाड़ी देशों पर मिसाइल हमले कर रहा है जहां अमेरिकी सेना के बेस हैं।

इसी बीच अमेरिकी राष्टÑपति के ताजा बयान ने ईरान की चिता बढ़ा दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के खिलाफ कार्रवाई से पहले कोई समयसीमा तय करना पसंद नहीं करते। ईरान के पुलों पर बमबारी का आदेश देने से पहले अंतिम चेतावनी या समयसीमा दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तेहरान को पूरी स्थिति का पता है और उसे ठीक से व्यवहार करना होगा।

मुझे समयसीमा तय करना पसंद नहीं

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्होंने ईरान के भीतर नागरिक परिसंपत्तियों पर हमले शुरू करने से पहले तेहरान को कोई अंतिम समयसीमा दी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे समयसीमा तय करना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें लगभग सब कुछ पता है। उन्हें पूरी कहानी मालूम है। उन्हें ठीक से व्यवहार करना होगा।

अमेरिका डाल रहा ईरान पर बातचीत का दबाव

बीते दिन एक साक्षात्कार में ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर वापस नहीं लौटता है तो अमेरिका अगले सप्ताह से उसके बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा था कि अगर तेहरान वॉशिंगटन के साथ समझौता नहीं करता है तो उसके पास कोई नहीं बचेगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर दोनों कर रहे अपना दावा

मौजूदा तनाव और युद्ध की असली वजह होर्मुज पर दोनों पक्षों का दावा बन रहा है। एक तरफ जहां पिछले सप्ताह ईरान ने दो जहाजों को निशाना बनाया जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई वहीं 10 घायल हुए। ईरान ने दावा किया था कि उक्त जहाज होर्मुज में नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले कर दिए थे। इसके बाद अमेरिका ने दावा किया था कि वह होर्मुज सहित ईरान की नाकेबंदी करेगा ताकि वहां से फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।