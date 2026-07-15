West Asia Crisis : ईरान ने दोबारा वार्ता शुरू न की तो उसे तबाह कर देंगे : ट्रंप

अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा से युद्ध शुरू हो चुका है। पिछले चार-पांच दिन से दोनों तरफ से एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी हमले तेज करने की धमकी

West Asia Crisis (आज समाज), वॉशिंगटन : अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा शुरू हुए तनाव ने पश्चिम एशिया को एक बार फिर से जंग की आग में धकेल दिया है। एक तरफ जहां अमेरिका ईरान पर मिसाइल और बम बरसा रहा है। तो वहीं ईरान भी उन देशों को निशाना बना रहा है जहां पर अमेरिकी सेना ने अपने बेस कैंप बनाए हुए हैं। दोनों पक्षों में से कोई भी किसी भी हालात में झुकने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा।

इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर वापस नहीं लौटा तो अमेरिका अगले हफ्ते से ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर तेहरान, वॉशिंगटन के साथ समझौता करने में विफल रहता है तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा।एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि अगर वार्ता दोबारा शुरू नहीं होती है तो अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को और तेज करेगा।

ट्रंप ने इंटरव्यू में ईरान को लेकर यह कहा

ट्रंप ने कहा, ‘हम कल रात उन्हें बहुत जोरदार तरीके से निशाना बनाएंगे। उसके अगले दिन भी कड़ा हमला करेंगे और फिर अगले हफ्ते उनके लिए हालात और खराब हो जाएंगे। अगले हफ्ते बिजली संयंत्रों की बारी आएगी। अगर वे बातचीत की मेज पर आकर बातचीत नहीं करते तो अगले हफ्ते पुलों की बारी आएगी।

हम उनके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को तबाह कर देंगे।’ ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है और दोनों देश एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच संपर्क बना हुआ है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जब तक ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर समुद्री यातायात पर प्रतिबंध जारी रखेगा, तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती।

जरूरी हुआ तो थल सेना भेजेगा अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान में जमीनी सेना भेजने की संभावना से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि वह अन्य विकल्पों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, ‘कभी-कभी जमीनी अभियान की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमारी ओर से जमीनी अभियान चलाएंगे।’

होर्मुज बंद होने से समुद्री यातायात प्रभावित

पिछले माह अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद करीब चार माह बाद होर्मुज पूरी तरह से जहाजों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से यह पूरी तरह से बंद है। यहां से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान और अमेरिकी सेना हमला कर रही है। ईरान द्वारा पिछले दिनों किए गए हमलों में एक भारतीय नाविक मारा गया था जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

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