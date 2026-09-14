Social media banned for minors: फ्रांस में बच्चे नहीं कर पाएंगो सोशल मीडिया का इस्तेमाल, राष्ट्रपति मैक्रों सख्त

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Sudhanshu Chouhan
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फ्रांस की सरकार बच्चों में सोशल मीडिया की बढ़ती लत को कंट्रोल करने के लिए सख्त रवैया अपनाने जा रही है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल नेटवर्क से दूर रखने की योजना को अब यूरोपीय संघ के स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।

Social media banned for minors: फ्रांस की सरकार बच्चों में सोशल मीडिया की बढ़ती लत को कंट्रोल करने के लिए सख्त रवैया अपनाने जा रही है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल नेटवर्क से दूर रखने की योजना को अब यूरोपीय संघ के स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।

ऑनलाइन सुरक्षा का संकल्प

राष्ट्रपति मैक्रों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने शुरुआत से ही बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने का संकल्प लिया था और वह इसे पूरा करके रहेंगे। फ्रांस की संवैधानिक परिषद के अगस्त में दिए फैसले के बाद सरकार ने इस प्रस्ताव में जरूरी बदलाव किए हैं। अब संशोधित नियमों को यूरोपीय आयोग के सामने पेश किया जा रहा है। मैक्रों का कहना है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पूरे यूरोप में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया के नियम एक जैसे होने चाहिए।

पूरे ईयू में हो सकता है बैन

फ्रांस ने जुलाई में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन को लेकर मतदान किया था। इसे यूरोप में इस तरह की उम्र सीमा लागू करने की दिशा में बड़ा कदम माना गया। अब मैक्रों इसे पूरे EU में लागू कराने की कोशिश कर रहे हैं।

ब्रिटेन ने भी की घोषणा

वहीं, ब्रिटेन ने जून में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की घोषणा की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इसे बच्चों की मानसिक सेहत और ऑनलाइन सुरक्षा से जोड़ते हुए जरूरी कदम बताया था।

ऑस्ट्रेलिया में भी बैन

ऑस्ट्रेलिया पिछले साल 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर व्यापक प्रतिबंध लागू कर चुका है। जापान में भी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सख्त उम्र सत्यापन और कुछ फीचर्स पर पाबंदी लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है।