US Sikh Driver Attacked: अमेरिका में पंजाबी सिख ट्रक ड्राइवर पर चाकू से हमला, Mr Singh पोस्ट विवाद के बीच अटैक

US Sikh Truck Driver Attacked: अमेरिका के वायोमिंग में 28 वर्षीय पंजाबी सिख ट्रक ड्राइवर पर चाकू से 17 बार हमला किया गया। रेस्ट एरिया में हुए हमले के मामले में 45 साल के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। घटना का मकसद अभी साफ नहीं है।

Punjabi Sikh Truck Driver Attacked: अमेरिका के वायोमिंग में एक पंजाबी सिख ट्रक ड्राइवर पर चाकू से 17 बार हमला किया गया। 28 वर्षीय ट्रक ड्राइवर पर हमला 13 सितंबर की सुबह इंटरस्टेट-80 के किनारे स्थित बिटर क्रीक रेस्ट एरिया में हुआ। पीड़ित के मुताबिक वह पेंसिल्वेनिया जा रहा था और रास्ते में आराम करने के लिए रुका था। बाथरूम में पहुंचने के कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति उसके पीछे आया और उस पर हमला कर दिया। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिका में सिख ड्राइवर्स को लेकर प्रशासन ने पिछले दिनों एक आपत्तिजनक पोस्टर शेयर किया था। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) की Mr Singh सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हंगामा हुआ था। उस पोस्ट को लेकर सिख समुदाय ने नाराजगी भी जताई थी।

बाथरूम में पहुंचते ही किया हमला

पीड़ित ने बताया कि वह रविवार तड़के पेंसिल्वेनिया की ओर जा रहा था और दक्षिणी वायोमिंग के बिटर क्रीक रेस्ट एरिया में बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए रुका था। बाथरूम में जाते समय उसे महसूस हुआ कि एक व्यक्ति उसके पीछे आ रहा है। अंदर पहुंचने के बाद उस व्यक्ति ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर चाकू निकालकर कई वार किए। हमले में उसकी गर्दन, सीने और पसलियों समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। हमलावर के वहां से निकलने के बाद घायल ट्रक ड्राइवर किसी तरह बाथरूम से बाहर आया, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे बाद में अस्पताल पहुंचाया गया और वह इलाज के लिए भर्ती रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।

हिस्पैनिक परिवार ने की मदद

इस मामले में रेस्ट एरिया में मौजूद एक परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। परिवार के सदस्यों ने बाथरूम से चीखने और संघर्ष की आवाजें सुनीं। इसके बाद उन्होंने एक व्यक्ति को वहां से निकलकर अपने ट्रक की ओर जाते देखा। परिवार ने संदिग्ध के ट्रक का पीछा किया और वाहन से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें पुलिस को उपलब्ध कराईं। इससे पुलिस को संदिग्ध तक पहुंचने में मदद मिली। पुलिस ने कुछ समय बाद संदिग्ध आरोपी को रोका और हिरासत में ले लिया। मामले में पुलिस ने 45 साल के एंड्रयू क्रिस नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। अभी तक हमले की वजह साफ नहीं हुई है।

Mr Singh पोस्ट से क्या है कनेक्शन?

वायोमिंग हमले से कुछ दिन पहले 9 सितंबर को अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक विवादित पोस्ट शेयर की गई थी। पोस्ट में AI-generated तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था और एक दक्षिण एशियाई दिखने वाले व्यक्ति को Mr Singh के नाम से संबोधित करते हुए अमेरिकी सड़कों से हटने और self-deport करने जैसे संदेश दिए गए थे। पोस्ट में यह भी लिखा गया था कि Mr Singh को ड्राइविंग नहीं आती। इस पोस्ट पर सिख और भारतीय-अमेरिकी संगठनों ने आपत्ति जताई। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने बाद में पोस्ट हटा दी।