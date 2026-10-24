पाकिस्तान इन दिनों एलपीजी गैस की भारी किल्लत झेल रहा है। हालात यह है कि 12 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 7,000 पाकिस्तानी रुपये पर पहुंच गई है, जो कुछ दिन पहले 4,500 रुपये थी।

World News: पाकिस्तान इन दिनों एलपीजी गैस की भारी किल्लत झेल रहा है। हालात यह है कि 12 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 7,000 पाकिस्तानी रुपये पर पहुंच गई है, जो कुछ दिन पहले 4,500 रुपये थी। दरअसल, ईरान से पाकिस्तान को होने वाली LPG की सप्लाई रुक गई है। दोनों देशों के बीच दो अहम सीमा चौकियां 17 अक्टूबर से बंद हैं।

ईरान-पाक के अलग-अलग तर्क

रॉयटर्स के मुताबिक, दोनों देशों ने इसकी अलग-अलग वजहें बताई हैं। पाकिस्तान ने बताया की उसने सुरक्षा चिंता और तस्करी रोकने के लिए यह सीमा बंद की है। वहीं, ईरान ने इसकी तकनीकी वजह बताई है। पाकिस्तान अपनी कुल एलपीजी जरूरत का करीब 50% हिस्सा ईरान से आयात करता है। ऐसे में सप्लाई रुकने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

आयात पर भारी निर्भरता

पाकिस्तान अपनी एलपीजी की कुल जरूरत का करीब 70% हिस्सा विदेश से आयात करता है। ईरान के अलावा इराक और ओमान से भी गैस आती है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक के मुताबिक, देश में हर दिन करीब 6,500 से 7,000 टन एलपीजी की जरूरत होती है। इसमें से 2,000 से 2,500 टन गैस देश में तैयार होती है, जबकि बाकी जरूरत आयात से पूरी की जाती है। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान जंग के कारण आई रुकावट से इन इराक और ओमान से होने वाला आयात भी प्रभावित हुआ है।

8,000 रुपये तक पहुंची कीमत

पाकिस्तान के तेल और गैस नियामक प्राधिकरण (OGRA) ने 11.8 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3,296 पाकिस्तानी रुपये तय की है। इसके बावजूद बाजार में सिलेंडर सरकारी कीमत से दोगुने से भी ज्यादा दाम पर बेचे जा रहे हैं। पाकिस्तान एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष इरफान खोखर के मुताबिक, बलूचिस्तान में 12 किलो का सिलेंडर करीब 7,000 रुपये, लाहौर में 7,500 रुपये और स्कर्दू में 8,200 रुपये तक में बिक रहा है।

सुधार की उम्मीद जताई

पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने कहा कि सरकार खुद LPG आयात करके बाजार में उपलब्ध कराएगी। उन्होंने अगले 2 से 3 दिनों में कीमतों में सुधार शुरू होने की उम्मीद जताई। जियो न्यूज के एक कार्यक्रम में मलिक ने कहा कि LPG की कीमत 400 से 425 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो के बीच होनी चाहिए। उन्होंने ज्यादा दाम वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार LPG की कीमत तय करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगी।

सीमा पर फंसे सैकड़ों ट्रक

सीमा बंद होने से एलपीजी टैंकरों समेत सैकड़ों ट्रक पाकिस्तान और ईरान की सीमा के दोनों ओर फंसे हुए हैं। 1,000 से ज्यादा पाकिस्तानी कंटेनरों में आलू, केले और चावल लदे हैं, जिन्हें ईरान भेजा जाना था।