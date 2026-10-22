Saudi Arabia Airport Attack: सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट पर हमले में भारतीय नागरिक समेत 2 की मौत

Dammam Airport Attack: सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट पर 21 अक्टूबर को हुए हमले में एक भारतीय नागरिक समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हुए। घायलों में दो भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने घटना की पुष्टि की है।

Saudi Arabia Airport Attack: सऊदी अरब के दम्माम स्थित किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 21 अक्टूबर की शाम हुए हमले में एक भारतीय नागरिक समेत दो लोगों की मौत हो गई। इस घटना में दो अन्य भारतीय नागरिक भी घायल हुए हैं। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार को सऊदी अधिकारियों के हवाले से इसकी पुष्टि की। दूतावास ने कहा है कि वह घटना से जुड़ी अधिक जानकारी जुटा रहा है और प्रभावित परिवारों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन (GACA) के मुताबिक हमले में कुल आठ लोग घायल हुए हैं। घायलों में भारतीय नागरिकों के अलावा सऊदी अरब, यमन, बांग्लादेश और नेपाल के नागरिक भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

दूतावास ने की एक भारतीय की मौत की पुष्टि

रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच X पर जारी बयान में कहा कि सऊदी अधिकारियों ने दम्माम एयरपोर्ट पर हुए हमले में दो लोगों की मौत की जानकारी दी है। इनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। इसके अलावा दो भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। दूतावास ने कहा कि वह घटना से संबंधित अतिरिक्त जानकारी जुटा रहा है और प्रभावित परिवारों के संपर्क में आने की कोशिश कर रहा है। मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। फिलहाल मृतक भारतीय नागरिक की पहचान से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

घायलों का कई अस्पतालों में चल रहा इलाज

सऊदी अरब की नागरिक उड्डयन अथॉरिटी के अनुसार दम्माम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में आठ लोग घायल हुए। इनमें एक सऊदी नागरिक, दो भारतीय, दो यमनी, दो बांग्लादेशी और एक नेपाली नागरिक शामिल हैं। घायलों को तत्काल अस्पतालों में पहुंचाया गया। उनकी चोटों की गंभीरता अलग-अलग है और कुछ लोगों को गंभीर उपचार की जरूरत है। हमले के कारण एयरपोर्ट की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचने की जानकारी दी गई है। हालांकि नुकसान कितना हुआ और हमले में किस तरह के हथियार या उपकरण का इस्तेमाल किया गया, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

दम्माम एयरपोर्ट पर हवाई यातायात सामान्य

हमले के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और नुकसान का आकलन शुरू किया गया। सऊदी अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट का संचालन फिर से शुरू हो गया है और हवाई यातायात सामान्य हो गया है। दम्माम एयरपोर्ट पर हमला ऐसे समय हुआ है, जब सऊदी अरब में हवाई अड्डों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अन्य स्थानों पर भी हमलों की खबरें आई थीं।