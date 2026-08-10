Russia Ukraine War: यूक्रेन ने रूसी ऑयल रिफाइनरी पर किया ड्रोन अटैक, 13 की मौत, 75 घायल, तबाही देख बौखलाए पुतिन

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Amit Upadhyay
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Ukraine Drone Attack Hits Russia: यूक्रेन ने रूस के तातारस्तान क्षेत्र में ड्रोन अटैक किया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और 75 लोग घायल हुए हैं। हमला निझनेकाम्स्क के आसपास तेल के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच साढ़े चार साल से लगातार युद्ध चल रहा है।
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यूक्रेन ने रूसी तेल ठिकानों पर ड्रोन अटैक कर जबरदस्त तबाही मचाई है।

Russia Ukraine War Latest News: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच लगातार भीषण युद्ध चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। सोमवार को यूक्रेन ने रूस के तातारस्तान क्षेत्र में ड्रोन हमले किए, जिसमें बड़ी तबाही देखने को मिली। रूस के अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन के इस हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 75 लोग घायल हुए हैं। हमला ऐसे इलाके में हुआ, जो रूस के एनर्जी उद्योग के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और यहां कई बड़ी तेल रिफाइनरियां मौजूद हैं। यूक्रेन ने निझनेकाम्स्क शहर के आसपास के इलाके को निशाना बनाया था। यह शहर यूक्रेन की सीमा से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है। हमले के बाद घटनास्थल से काले धुएं का बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो में भारी तबाही दिख रही है।

निझनेकाम्स्क में 13 की मौत, 75 घायल

तातारस्तान के क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत हुई है और 75 लोग घायल हुए हैं। क्षेत्रीय प्रशासन ने इस घटना को बड़े पैमाने पर किया गया यूक्रेनी ड्रोन हमला बताया। हमला निझनेकाम्स्क शहर में हुआ, जो रूस के प्रमुख औद्योगिक और ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। इस इलाके में कई महत्वपूर्ण तेल और पेट्रोकेमिकल सुविधाएं मौजूद हैं। यूक्रेन पहले भी रूस के ऊर्जा ढांचे और तेल से जुड़ी सुविधाओं को ड्रोन हमलों का निशाना बनाता रहा है। हमले के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सामने आए एक वीडियो में एक औद्योगिक सुविधा के पास आसमान में काला धुआं उठता दिखाई दिया।

रूस का दावा- 456 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए

रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रातभर चले हमलों के दौरान उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 456 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। तातारस्तान में हुआ हमला इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि निझनेकाम्स्क यूक्रेन की सीमा से 1,000 किलोमीटर से अधिक दूर है। इतने दूर स्थित लक्ष्य पर हमला यह दिखाता है कि दोनों देश लंबी दूरी तक हमला करने वाले ड्रोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ा रहे हैं।

यूक्रेन ने बताया- रूस ने रातभर 126 ड्रोन दागे

यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने रातभर यूक्रेन के खिलाफ 126 ड्रोन लॉन्च किए। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच लंबी दूरी के ड्रोन हमलों का सिलसिला लगातार तेज हो रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों के साथ-साथ ऊर्जा और औद्योगिक ढांचे को भी निशाना बना रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच हमलों का असर सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहा। यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में भी रूसी हमले में पांच लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक खार्किव क्षेत्र के चुहुइव जिले के बुगाइवका गांव में रूसी सेना ने बड़े पैमाने पर तोपखाने से हमला किया। अधिकारियों ने बताया कि रिहायशी इलाके में कई घर क्षतिग्रस्त हुए और पांच लोगों की मौत हो गई।

रूस के बेलगोरोद में भी मौत की खबर

रूस के सीमावर्ती बेलगोरोद क्षेत्र में भी यूक्रेनी हमले में एक महिला की मौत की जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने दी है। वहीं, यूक्रेन के खेरसॉन क्षेत्र में रूसी ड्रोन हमले में एक टैक्सी को निशाना बनाए जाने की खबर है। अधिकारियों के अनुसार इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई। इस तरह एक ही दिन में रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से नागरिकों के मारे जाने की खबरें सामने आई हैं।