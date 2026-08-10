Colombia Earthquake: कोलंबिया में आया भूकंप, कई इमारतें जमींदोज, 47 की मौत, सैकड़ों लापता, एयरपोर्ट भी ठप

Colombia Earthquake News: दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। भूकंप के कारण कई इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचा और कम से कम 47 लोगों की मौत की खबर है। पड़ोसी देशों वेनेजुएला और इक्वाडोर में भी इस भूकंप का असर रहा।

Colombia Earthquake News: कुछ सेकंड के लिए धरती क्या हिली, पूरा इलाका खौफ में आ गया। लोग घबराकर घरों और इमारतों से बाहर भागने लगे, कई जगह इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं और मलबे के नीचे लोगों के दबे होने की खबरें सामने आईं। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप में कम से कम 47 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लापता बताए जा रहे हैं। बचाव और राहत अभियान जारी रहने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। भूकंप का केंद्र कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में स्थित सैन जोसे डेल पाल्मार के पास बताया गया है। पड़ोसी देशों वेनेजुएला और इक्वाडोर तक भी इसका असर महसूस हुआ।

7.4 तीव्रता के भूकंप से कांपा कोलंबिया

भूकंप सोमवार सुबह पश्चिमी कोलंबिया में आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार इसकी तीव्रता 7.4 थी और इसका केंद्र सैन जोसे डेल पाल्मार के पास था। भूकंप की गहराई करीब 107 किलोमीटर बताई गई है। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसका असर देश के कई हिस्सों में महसूस किया गया। लोगों में दहशत फैल गई और बड़ी संख्या में लोग इमारतों से बाहर निकल आए। भूकंप से पश्चिमी कोलंबिया के कई शहर प्रभावित हुए हैं। पेरेइरा, काली और मनीजालेस समेत कई इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कुछ स्थानों पर इमारतें ढहने की भी खबर है और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक पेरेइरा में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि वैले डेल काउका इलाके में भी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है।

भूकंप की चपेट में एयरपोर्ट भी आया

भूकंप का असर परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ा है। कई क्षेत्रीय एयरपोर्ट पर उड़ानें अस्थायी रूप से रोकी गईं, ताकि रनवे और टर्मिनल इमारतों की सुरक्षा की जांच की जा सके। रिपोर्टों के मुताबिक पेरेइरा एयरपोर्ट की छत को भी नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी कोलंबिया के कई एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के कारण उड़ानों पर असर पड़ा। भूकंप का असर सिर्फ उसके केंद्र के आसपास तक सीमित नहीं रहा। राजधानी बोगोटा में भी लोगों ने तेज झटके महसूस किए और कई जगहों पर लोग सुरक्षा के लिए इमारतों से बाहर निकल आए। पड़ोसी देशों वेनेजुएला और इक्वाडोर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।

आफ्टरशॉक्स का भी बढ़ा खतरा

भूकंप के बाद प्रशासन ने आफ्टरशॉक्स यानी बाद के झटकों को लेकर भी चेतावनी दी है। चोको की गवर्नर नूबिया कैरोलिना कॉर्डोबा-क्यूरी ने बताया कि क्विबडो में लोग घायल हुए हैं और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारी लगातार प्रभावित इलाकों से जानकारी जुटा रहे हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कोलंबिया में राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में पहुंचकर मलबे की जांच कर रहे हैं। प्रशासन का मुख्य फोकस घायलों को बाहर निकालने, क्षतिग्रस्त इमारतों की जांच करने और प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने पर है।