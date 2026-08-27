Nepal Flood Update: नेपाल में तबाही से अब तक 165 की मौत, 177 भारतीय पर्यटकों समेत 826 लोग लापता

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Amit Upadhyay
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Nepal Flood Disaster News: नेपाल में बुधवार को आए भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 165 लोगों की मौत और 826 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। लापता लोगों में सुरक्षा बलों के जवानों के अलावा बड़ी संख्या में पर्यटक और विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।
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नेपाल में बुधवार को आए फ्लैश फ्लड के बाद हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिखा।

Nepal Flash Flood Update: नेपाल में बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। तिब्बत से आए मलबे से नेपाल में सैकड़ों मकान तबाह हो गए और हजारों लोग बह गए। बाढ़ की तीव्रता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि नेपाल में बने पुल तिनके की तरह टूटकर बह गए। नेपाल के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 165 लोगों की मौत हुई है, जबकि 826 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में बड़ी संख्या पर्यटकों और विदेशी नागरिकों की है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के अनुसार 590 पर्यटकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनमें इनमें 177 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। बाढ़ के बाद नेपाल-चीन सीमा से लेकर मध्य नेपाल के कई इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। मलबे, टूटी सड़कों और पुलों के कारण कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल बना हुआ है। हेलीकॉप्टर और सुरक्षा बलों की मदद से लोगों को सुरक्षित निकालने और लापता लोगों की तलाश की जा रही है।

कैसे आई इतनी भीषण बाढ़?

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नेपाल-चीन सीमा के पास हिमालयी क्षेत्र में बर्फ और चट्टानों के बड़े पैमाने पर खिसकने से ल्हेंदे नदी का बहाव बाधित हुआ। इसके बाद अचानक पानी का भारी दबाव बना और मलबे के साथ तेज बहाव भोटेकोशी नदी में पहुंच गया। बाढ़ ने सबसे पहले चीन सीमा के पास रसुवागढ़ी के तिमुरे इलाके को प्रभावित किया और इसके बाद भोटेकोशी और त्रिशूली नदी तंत्र के निचले इलाकों में भारी तबाही मची। इस घटना में पानी के साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी और चट्टानें भी नीचे की ओर आईं, जिससे सड़कें, पुल, मकान और दूसरी बुनियादी सुविधाएं क्षतिग्रस्त हुईं।

826 लोग अब भी लापता

नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) के अनुसार देश में 826 लोग लापता हैं। इनमें सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 44 नेपाली सेना के जवान, 28 नेपाल पुलिसकर्मी और 13 सशस्त्र पुलिस बल के जवानों का अभी पता नहीं चल पाया है। पर्यटकों को लेकर भी चिंता बढ़ी हुई है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 590 पर्यटक संपर्क से बाहर हैं। इनमें 177 भारतीय, 63 अमेरिकी, 53 यूक्रेनी, 34 ऑस्ट्रेलियाई और 33 ब्रिटिश नागरिक शामिल हैं। हालांकि नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने गुरुवार को करीब 300 भारतीयों के लापता होने की बात कही है।

नेपाल में बड़े पैमाने पर नुकसान

नेपाल में आई आपदा में सड़क और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई जगह कीचड़ और चट्टानों का मलबा जमा होने से सड़कें बंद हैं। प्रमुख मार्गों के बाधित होने से प्रभावित इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाना भी चुनौती बन गया है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाले प्रमुख सड़क मार्गों पर भी असर पड़ा है। कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात रोकना पड़ा है। ऐसे में राहत एवं बचाव दलों को प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्तों और हेलीकॉप्टरों का सहारा लेना पड़ रहा है। फिलहाल नेपाल में बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे दूरदराज के इलाकों से जानकारी और शव बरामद होंगे, मृतकों और लापता लोगों की संख्या में बदलाव संभव है।